Live TV

Reacția CNAS după ce Comisia Europeană a trimis România în fața justiției, din cauza întârzierilor cu care sunt plătite farmaciile

Data publicării:
cnas sigla
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Plăţile pentru medicamente sunt la zi, au precizat miercuri reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Precizările vin în contextul informaţiilor apărute în spaţiul public privind acţiunea iniţiată de Comisia Europeană împotriva României referitoare la întârzierile istorice la plata medicamentelor.

„La data de 8 iulie 2026, CNAS se află la zi cu plăţile pentru medicamente. Sunt achitate integral medicamentele aferente consumului lunii martie, iar până la sfârşitul lunii iulie trebuie achitat consumul lunii aprilie”, a transmis CNAS într-un comunicat remis presei.

CNAS susţine că dispune de fondurile necesare pentru plata a aproximativ 63% din consumul lunii aprilie.

„Pentru diferenţa de aproximativ 827 milioane lei, instituţia a întreprins toate demersurile necesare pe lângă Ministerul Finanţelor, astfel încât această sumă să fie pusă la dispoziţie până la sfârşitul lunii, permiţând achitarea integrală şi în termen a obligaţiilor către farmacii. Consumul mediu lunar de medicamente în România este de aproximativ 2,4 miliarde lei, reprezentând aproape 40% din totalul cheltuielilor lunare ale Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) pentru servicii medicale şi medicamente, fără a include concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate”, a detaliat sursa citată.

În ceea ce priveşte procedura declanşată la nivel european, aceasta îşi are originea într-o sesizare formulată în luna aprilie 2024 de un grup de farmacii, care au reclamat întârzierile înregistrate de România în perioada anterioară la plata medicamentelor.

„Procedura vizează o situaţie istorică şi nu reflectă situaţia actuală a plăţilor. Dimpotrivă, în perioada octombrie 2025 - aprilie 2026, România, prin CNAS, a reuşit să elimine întârzierile istorice şi să efectueze plăţile în termenul legal. Mai mult, în luna decembrie 2025, CNAS a reuşit să achite inclusiv aproximativ 16% din sumele care trebuiau plătite în luna ianuarie 2026, reducând şi mai mult timpul efectiv de decontare către farmacii”, se arată în comunicatul de presă.

Citește și

Comisia Europeană dă în judecată România. Farmaciile sunt plătite cu mari întârzieri de CNAS, acuză Executivul UE

Totodată, spun reprezentanţii CNAS, situaţia actuală nu este determinată de lipsa fondurilor sau de insuficienţa prevederilor bugetare, ci de constrângerile administrative generate de aplicarea Legii bugetului de stat, având în vedere că în prezent ordonatorii principali de credite pot efectua plăţi numai în limita creditelor bugetare lunare aprobate de Ministerul Finanţelor.

„Din acest motiv, CNAS a solicitat Ministerului Finanţelor exceptarea bugetului FNUASS de la acest mecanism, având în vedere că serviciile medicale şi medicamentele sunt deja furnizate pacienţilor şi au termene legale clare de plată. Subliniem faptul că anul 2026 este primul an din ultimele două decenii în care bugetul FNUASS este construit pe baze echilibrate, ceea ce ar trebui să permită efectuarea plăţilor la termen, cu condiţia ca resursele colectate în fond să fie puse la dispoziţia CNAS în timp util”, a subliniat aceeaşi sursă.

Potrivit CNAS, în ultimii trei ani consumul de medicamente a crescut într-un ritm fără precedent, cu aproximativ 5 miliarde lei anual, iar această evoluţie este determinată în principal de accesul tot mai larg la terapii inovatoare, care oferă şanse reale de supravieţuire şi o calitate mai bună a vieţii pacienţilor, dar care presupun şi costuri semnificativ mai ridicate.

În acelaşi timp, principala sursă de finanţare a FNUASS, contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS), a rămas la nivelul de 10%, iar ritmul de creştere a veniturilor nu poate susţine, pe termen mediu şi lung, aceeaşi dinamică a cheltuielilor cu medicamentele.

Din acest motiv, CNAS a susţinut în mod constant în spaţiul public necesitatea unei reforme profunde a legislaţiei privind stabilirea preţurilor şi rambursarea medicamentelor.

„România are nevoie de o legislaţie modernă, armonizată cu modelele europene, care să permită un proces transparent şi eficient de stabilire a preţurilor, evaluare şi includere a medicamentelor pe lista celor compensate şi rambursate, precum şi negocieri reale şi flexibile, astfel încât pacienţii români să beneficieze de terapiile inovatoare în acelaşi timp cu pacienţii din state precum Germania, Franţa, Israel sau alte ţări care au dezvoltat mecanisme performante de pricing şi rambursare”, menţionează CNAS.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Donald Trump dă mâna cu Recep Tayyip Erdogan în timpul summitului NATO de la Ankara
2
Capcana în care Erdogan a prins Europa și SUA la Ankara: De ce liderul turc va ieși...
Rezultate BAC 2026. Foto Getty Images
3
Rezultatele la bacalaureat 2026 pe județe: Lista completă a notelor
Recepție organizată de ambasada Statelor Unite ale Americii în România cu ocazia ZIlei Independenței, la sediul ambasadei din București, 24 iunie 2026
4
Primul sondaj după căderea Guvernului Bolojan. Cine e liderul politic în care românii au...
diana buzoianu la o sedinta
5
CAB a decis rejudecarea unui proces pe care Diana Buzoianu îl câștigase împotriva...
VIDEO Provocat de Andreea Trușcă, Radu Naum nu s-a abținut: ”N-a spus nici 'pâs' la măgăria pe care a făcut-o Trump”
Digi Sport
VIDEO Provocat de Andreea Trușcă, Radu Naum nu s-a abținut: ”N-a spus nici 'pâs' la măgăria pe care a făcut-o Trump”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
curtea de justitie UE comisia europeana
Comisia Europeană dă în judecată România. Farmaciile sunt plătite cu mari întârzieri de CNAS, acuză Executivul UE
Kaja Kallas.
Comisia Europeană vrea o reformă amplă a departamentului de politică externă al Kajei Kallas. Care este scopul restructurării
RARES BOGDAN
Rareș Bogdan îi spune, pe Facebook, lui Bolojan cum trebuia să negocieze anul trecut cu Comisia Europeană: „Știi ce puteai face, Ilie?”
lia savonea csm inquam photos octav ganea 20190705135110_OGN_2581-01
Lia Savonea, mesaj de Ziua Justiției: „Mai mult ca oricând, avem obligaţia de a apăra independenţa reală a judecătorului”
Radu Marinescu.
Radu Marinescu: Foştii parteneri de coaliţie caută doar să menţină starea de interimat. „Fiecare zi fără guvern deplin e o zi pierdută”
Recomandările redacţiei
Președintele Nicușor Dan, intervievat de Cristina Cileacu, jurnalist Digi24
Nicușor Dan, interviu pentru Digi24 în marja summitului NATO. Ce...
Donald Trump participă la summitul NATO de la Ankara.
Summitul NATO de la Ankara, la final. Trump, după reuniune: „Un...
ilie bolojan alaturi de logo pnl
Tabăra Bolojan a pierdut încă un proces cu tabăra Thuma din PNL...
Turkey NATO Summit Trump
Trump, după summitul NATO de la Ankara: „A fost o unitate...
Ultimele știri
Donald Trump spune că este principala țintă a Iranului: „S-ar putea să dispar”
Reacția Alexandrei Zară, revocată din funcţie de ministrul Dragoş Pîslaru: „Dacă l-aş fi informat, aş fi săvârşit o infracţiune”
Ce va face PNL după decizia Tribunalului București de suspendare a hotărârilor de la Congres. „Nu a dat dreptate contestatarilor”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără a născut în somn și nimeni nu și-a dat seama, nici măcar ea. Unde l-au găsit asistentele pe bebeluș...
Cancan
Ce note au luat copiii vedetelor din România la Bacalaureat 2026: 'Este o premieră!'
Fanatik.ro
Acționarii Universității Craiova sunt alături de echipă în Ungaria. Mihai Rotaru a ajuns înainte de golul de...
editiadedimineata.ro
Atacul comis de doi români asupra unui jurnalist provoacă un conflict diplomatic între Marea Britanie și Iran
Fanatik.ro
Corina Caragea, cucerită de o destinație din Europa: ”Are un farmec pe care îl găsești greu în altă parte”
Adevărul
Autostrada „Meșterului Manole”. Cauzele dezastrului de pe A10 și ce soluții au la îndemână autoritățile: „Nu...
Playtech
Nicușor Dan, despre ce au discutat Mirabela Grădinaru şi Donald Trump la Ankara. Imaginea momentului de la...
Digi FM
Ce note au luat copiii vedetelor la BAC 2026. Nepoata lui Mircea Badea a reușit performanța supremă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Universitatea Craiova a dat lovitura: 38.800.000€! Prima din România
Pro FM
Andreea Bălan, apărată de soț după ce s-a zis că ea îi afectează performanța: "Cel mai mare susținător al...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Will Smith și Jada Pinkett Smith locuiesc din nou împreună, după ani de separare. Ce i-a făcut să dea o nouă...
Adevarul
Pentru 35 de bani, un cunoscut supermarket a primit o amendă usturătoare. Totul a pornit de la prețul unei...
Newsweek
Guvernul, dat în judecată. Se cer pensii indexate și bani mai mulți pentru pensionarii cu grupe. Sunt șanse?
Digi FM
Job de vis la Palatul Buckingham. Regele Charles caută un angajat pe care îl plătește cu 60.000 de euro pe an...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Stomacul meu se mănâncă singur". Bryan Johnson, milionarul care vrea să trăiască până la 160 de ani, a...
Digi Animal World
De ce își pune câinele laba pe tine când îl mângâi. Mulți stăpâni interpretează greșit gestul
Film Now
Fenomenul din cinematografe: un film care a costat doar 750.000 de dolari a depășit „Rocky” și a încasat...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...