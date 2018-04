Pentru unele cupluri, procedura de fertilizare in vitro este singura şansă de a avea un copil. Costurile pentru o astfel de intervenţie nu sunt deloc de neglijat. Există un program naţional, dar fondurile nu ajung pentru toată lumea. Multe dintre costuri ajung să fie suportate tot de beneficiari. 12.000 lei costă o şansă pentru a începe o familie.

Statistic vorbind, în România, 1 din 4 cupluri nu poate avea copii pe cale naturală. Statul decontează anual 835 de proceduri, iar 5,000 de cupluri recurg la fertilizarea in vitro. Denisa a încercat acum doi ani să-şi depună dosarul pentru programul naţional de fertilizare in vitro. Aşteptarea a fost lungă şi fără rezultate.

Denisa Soare: Nu am nimerit dosarul cu fonduri atunci şi a trebuit să mai aşteptăm încă un an de zile, nu aveam banii necesari pentru procedura normală şi la următorul an am avut noroc că am intrat printre primii, am nimerit dosarul, ne-a decontat statul, ne-a ajutat, dar, din păcate, nu am reuşit să rămân însărcinată.

Statul nu decontează decât o singură dată procedura. Denisa a reuşit abia din a treia încercare. Acum e însărcinată în 7 săptămâni.

Denisa Soare: Pe banii mei, da, prima a fost decontată de stat şi următoarele două le-am suportat noi.

După 10 ani de aşteptare, Roberta n-a mai avut răbdare să apeleze la programul naţional şi a mers direct la o clinică privată. Procedura a reuşit din prima. Azi e măma unor gemeni în vârstă de 9 luni.

Roberta Samson: Atunci m-am consultat cu soţul meu şi am zis că nu mai are rost să mai aşteptăm şi fără programul ăsta m-a costat 10-11-12.000 de lei.

Chadi Muheidli, doctor obstetrică-ginecologie: Trebuie să se încadreze în acele condiţii pe care le cere statul şi să depună un dosar, se aprobă şi primesc un ajutor în jur de 7.000 de lei din partea Ministerului Sanatatii. Nu este decontată medicaţia, deci trebuie să plătească medicamentele din buzunarul lor şi de multe ori nu acoperă toată procedura.

Chiar şi cu ajutorul de la stat, şansa de a avea un copil se plăteşte scump.

Chadi Muheidli: Preţurile la clinicile private ajung la 11.000, 12.000 de lei şi statul decontează 7.000, în concluzie sunt cheltuieli suplimentare pe care cuplurile şi le asumă.

Primăria Capitalei va acorda anual o mie de vouchere în valoare de aproximativ 11.000 de lei. În decurs de 18 luni, autorităţile vor deconta până la 3 proceduri pentru acceaşi persoană, dacă este cazul. În Spania sau Portugalia, de pildă, statul suportă integral costurile procedurii de fertilizare in vitro în sistemul de sănătate de stat, indiferent de câte încercări e nevoie.