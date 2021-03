Barna, despre controlul trimis de Cîțu la ministerul Sănătății: O instituție a statului a spus că s-au publicat date vulnerabile

Vicepremierul Dan Barna a declarat luni seara, la TVR 1, că publicarea datelor privind vaccinarea de către Ministerul Sănătății i-a fost reclamată premierului de o instituție a statului care „a spus că s-au publicat niște date vulnerabile, care o fi fost, nu știu, Armata, habar n-am”, potrivit G4Media.ro.

„Am avut o discuție cu premierul, care mi-a spus că o autoritate a statului s-a sesizat privind datele publicate de Vlad Voiculescu. Nu știu încă (ce autoritate, n.r.), aștept să văd un raport. (Premierul, n.r.) mi-a zis: domle, sunt oameni supărați. OK. Hai să vedem de ce. Premierul m-a sunat spunându-mi că publicarea acelor date nu e în regulă, tabelul acela cu secțiile de vaccinare și cu vaccinurile, numărul de vaccinuri și categoria de persoane care au beneficiat de acele vaccinuri. Eu uitându-mă, cu pregătirea mea de avocat, cu experiența mea de om politic, nu am găsit în acel tabel nici măcar o singură dată sensibilă, vulnerabilă pentru vreo instituție a statului român, pentru vreun cetățean. Era secția de vaccinare 12, 37 de vaccinuri din categoria pensionari, persoane bolnave sau persoane din sistemul de apărare sau de protecție sau de curierat, adică un tabel absolut banal. În acest context, trimiterea Corpului de control este cumva un mecanism automat, pentru că premierul nu putea să tragă o concluzie. Și eu m-am întrebat. O instituție a statului a spus că s-au publicat niște date vulnerabile, care o fi fost, nu știu, Armata, habar n-am. Ca el să tragă o concluzie, nu are altă pârghie decât să trimită Corpul de control să verifice dacă acele date erau într-adevăr într-o zonă de protecție sau nu”, a declarat Dan Barna.

Întrebat totuși ce instituție a reclamat publicarea respectivelor date, Dan Barna a răspuns: „Nu știu, chiar nu știu. Când vine raportul, vom vedea. (…) E drept că s-ar putea ca tradițional pentru anumite persoane din statul român transparența să fie un reflex care creează teamă. (…) E din zona de apărare”.

Premierul trimite corpul de control la Ministerul Sănătății

Premierul Florin Cîțu îi cere ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, documente care să arate legalitatea în privința datelor despre vaccinare și testare pe care le-a făcut publice. Suspiciunea este că Ministerul Sănătății a făcut publice unele informații în lipsa unor avize obligatorii.

Prim-ministrul Florin Cîţu a declarat că, în urma unei discuţii avute luni cu şeful Corpului de control al Guvernului, instituţia se va autosesiza cu privire la respectarea legislaţiei privind publicarea datelor legate de numărul de teste COVID efectuate pe fiecare judeţ.

Despre trimiterea Corpului de control la Ministerul Sănătății pentru publicarea datelor, Dan Barna a spus că este „una dintre cele mai stranii situații” pe care le-a întâlnit. Liderul USR a amintit că România și-a asumat prin documente la nivel european transparența datelor publice.

