Când va începe testarea pentru COVID în farmacii. Secretar de stat: Este foarte important ca acest test să fie recoltat corect

Medicul Andreea Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a spus luni seară la Digi24 că testarea pentru coronavirus în farmacii ar putea să înceapă într-o săptămână, în paralel cu dezbaterea ordinului de ministru fiind făcut și instructajul farmaciștilor.

„Nu este deloc imposibil, este ceea ce ne dorim și noi, este ceea ce vom face în farmacii, pentru că este foarte important ca acest test să fie recoltat corect”, a spus dr. Moldovan, despre știrea că toată lumea din Marea Britanie va avea acces gratuit la două teste anti-COVID pe săptămână.

Însă, potrivit ordinului MS, kiturile de testare vor fi livrate gratuit, iar farmaciile își vor putea fixa un cost de testare, despre care ministrul crede că „va fi competitiv și rezonabil”.

„A fost o situație care mi s-a părut sugestivă, un mic focar de infecție pentru care s-a recoltat acest test antigen rapid. Am fost eu echipată cea care a recoltat aceste teste. Mi s-a spus că cei în cauză cu siguranță nu și-ar fi recoltat testul atât de corect cum am făcut-o eu, pentru că l-am colectat corect, ceea ce n-a fost cel mai plăcut lucru. Nu neapărat până la lacrimi, dar respectând toate indicațiile și având tehnica deja dobândită, pentru că am făcut de multe ori acest lucru. Este foarte important ca cei care recoltează aceste teste să o știe face și să facă așa cum trebuie”, a mai spus secretarul de stat.

Ea a precizat că testarea rapidă în farmacii va fi făcută în România „cât de curând”. „Probabil”, a răspuns ea, întrebată dacă ar putea fi vorba de un termen de o săptămână.

„Ordinul este deja în transparență decizională pe site-ul ministerului. Se dorește ca testele să fie accesibile astfel încât persoanele care au cea mai mică suspiciune de infecție COVID, au minime simptome, să poată să-și facă acest test într-un mod simplu, la îndemână, fără să aștepte foarte mult. Tot acest proiect a pornit din colaborarea cu Colegiul Farmaciștilor și cu mai multe asociații de farmacii din țară, în colaborare cu Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România și Ministerul Sănătății”, a completat ea.

„De la început au fost mulți farmaciști care și-au exprimat dorința să testeze. Va fi un ajutor mare și deja suntem întrebați când va începe trainingul pentru farmaciști, cum se va desfășura tot acest proces. Trainingul merge în paralel (cu dezbaterea publică a ordinului, n.red.), materialele informative sunt în curs de finalizare, avem de la testarea în școli un număr mare de informații disponibile, pe care le utilizăm și pentru farmacii, inclusiv clipuri cu modalitatea de testare și se va face un instructaj online care să vină cu răspunsurile care pot să apară din partea farmaciștilor”, a mai spus secretarul de stat.

