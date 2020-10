Care sunt simptomele “ceții” din creier pe care le au unii pacienți de COVID. Vlad Ciurea: Nu forțați creierul cu medicamente

Neurochirurgul Alexandru Vlad Ciurea a declarat, la Digi24, că simptomele “ceții” din creier - durere de cap, amețeală, lipsa coerenței verbale, confuzia, dificultățile de concentrare - apar la unii pacienți de COVID-19 ca sechele. Acesta spune că sistemul nervos nu trebuie forțat cu medicamente sau stimulente când apar simptomele neurologice specifice după o îmbolnăvire și un tratament dur.

Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi24: 80% dintre pacienții cu COVID-19 internați în SUA au avut simptome neurologice, care merg de la amețeală la stare mentală alterată.

Neurochirurgul Alexandru Vlad Ciurea: Da. E foarte interesant. S-a publicat. Analele de neurologie au adunat aceste date. Au apărut statisticile. Este un semnal de alarmă în întreaga lume. Toată lumea citește aceste super publicații, care au un impact de fiecare cuvânt și virgulă contează în ele.

80% au fenomene neurologice, ceea ce este foarte mult. Foarte mult la persoanele în vârstă, foarte puțin la persoanele tinere. În ce constau? O durere de cap, ca o presiune asupra capului, exact în vertex câteva zile. Nu seamănă cu migrena. Migrena e un atac de durere de cap, cefalee și dispare. Aici se menține ca o apăsare, amețeli, nu-și găsește cuvintele, deci centrii vorbirii sunt afectați, memoria, pierderi de memorie, se produce o ceață în creier, o înmâlire a creierului. Parcă sunt beat, confuz, nu sunt prezent, parcă sunt în altă lume și nu reușesc nici să mă adun. Au găsit un termen: «brain fog». «Fog» înseamnă ceață.

Sistemul nervos, creierul, se află în ceață, în plutire, nu reușesc să fiu eu cu eu. Nu ține o zi, două, ci asta e partea de după. Discutăm de sechele. Nu se resetează creierul, încearcă să funcționeze, apare și în stres, apare și după antibiotice date în doze mari, apare și după boli autoimune, apare și după tratamente cu chimioterapeuticele din cancer, arată o dereglare a funcțiilor cerebrale.

Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi24: Atunci când sunt trecute în revistă simptomele, găsim pierderea memoriei, amețeală, confuzie, dificultăți de concentrare. Pentru mine toate acestea înseamnă că ești amețit. Oamenii aceștia, pe lângă amețeală, confuzie și dificultăți de concentrare găsesc și ceața din creier. Ce e ceața asta din creier? E senzația că nu mai ești stăpân pe tine, că nu mai ai legături cu lumea, cum se simte?

Neurochirurgul Alexandru Vlad Ciurea: Dumneavoastră ați lansat o poveste, o întrebare, o gândire. Eu încep s-o procesez. Se procesează fantastic, cu milioane și milionae de sinapse care funcționează și mă duce în tot creierul meu ca să scoată răspunsuri. Eu în clipa asta caut din cunoștințe, din investigații, din ce am citit, din ce am văzut în calculator, din ce am scris noi în cartea aceasta. Toate acestea ca să vă dau un răspuns cât mai coerent și mai corect. Ori răspunsul meu este zero, cade lângă. Ori nu pot să-l spun, ori îl bâlbâi, ori spun ceva aiurea, ori îl evit, dar nu mai este răspuns. Mai spun în articol să nu îl forțați creierul cu diferite medicamente. Creierul nu funcționează și îl biciuiesc. Lasă-l că-și revine. Soluția e somnul, starea de odihnă totală, să închidem televizorul, în liniște, să ne revenim, încet, culcat devreme, trezit odată cu cântatul cocșilor, multă apă, fără tării sau alte lucruri, mâncare ușoară, fără cea grea, e dărâmătoare. Deci, o liniște generală.

Foarte mulți dintre pacienții pe care îi văd suferă de insomnii rebele și recurg la tot felul de medicamente care dau dependență.

Acest sindrom a apărut ca și sechelă la pacienții cu COVID și s-a dovedit influența lor. Totul e să ieșim din aceasta, să ne ducem înspre zona curată.

Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi24: New York Times trece în revistă aceste simtpome și spune: pierderea memoriei, amețeală, dificultăți de concentrare, își caută cuvintele, la care se adaugă ceața din creier, la care se adaugă dureri de cap, la care se adaugă în unele cazuri chiar delir sau o funcție mentală alterată și spun că dacă le ai pe toate acestea la un loc este foarte posibil să fi avut COVID.

Neurochirurgul Alexandru Vlad Ciurea: Da. Au găsit și un termen mare, de disfuncționalitate a întregului creier care nu mai funcționează, îi spun encefalopatie și apare după această boală COVID. Se poate întâmpla la droguri, la alcool, la tratamente foarte puternice. Disfuncția totală și în această situație de pandemie, de afecțiune virală asupra creierului se produce această dereglare majoră.

Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi24: Se știe când scapi de ceața din creier sau va fi sechelă?

Neurochirurgul Alexandru Vlad Ciurea: Nu. Timpul va lămuri. Mi-au venit pacienți care mi-au povestit. Unii mi-au scris că au avut COVID, tulburări de gust, miros, stare de oboseală. Starea de oboseală apare în toate virozele. Toate acestea puse la un loc, dacă îți iei măsurile de liniște și de calmare și de revenire ieși din acest lucru. Dacă nu, ele țin foarte mult, câteva luni. Pierderea de miros, 3 – 6 luni, și-au revenit, pentru că nu sunt distruse. Trebuie să le lași să funcționeze din nou.

Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi24: Au fost cazuri raportate de halucinație.

Neurochirurgul Alexandru Vlad Ciurea: Halucinația există. Este iluzia când un obiect îl văd deformat, perceperea lumii existente deformate, halucinația este perceperea unei lumi inexistente. Apar halucinații de diferite tipuri, gustative, olfactive, mirosuri de anumite feluri care nu există. Foarte multe mirosuri, ca și în tumori cerebrale, simte mirosuri neplăcute, sau de ars, dar nu există.

Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi24: Există un doctor care conduce un departament clinic de urmări neurologice ale COVID-ului.

Neurochirurgul Alexandru Vlad Ciurea: Da, aceste servicii deja adună cazuri și le urmăresc ca să despartă din mănunchiul stufos al simptomelor care sunt sechele, poate de la altă boală, cât depinde de starea post COVID.

Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi24: Acest doctor spune că încă nu s-au lămurit dacă este vorba de o infecție a creierului cun COVID sau este o urmare a infecției corpului cu COVID.

Neurochirurgul Alexandru Vlad Ciurea: Este o urmare. COVID a afectat structurile crebrale, mai ales sinapsele unei celule, este tot organismul afectat. Vom vedea în câteva luni.

Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi24: Sunt sigur că telespectatorii noștri s-au regăsit puțin în descrierea pe care am făcut-o. Zilele, săptămânile astea am avut cu toții senzația că parcă suntem un pic amețiți, parcă ne-am pierdut și un pic echilibrul. Ne-ați vorbit despre medicamente și ne-ați spus nu săriți imediat la ele, mai ales dacă aveți și insomnii. Când ești un pic amețit și nu-ți revii, există un gest reflex pe care îl facem cu toții, să bem o cafea, două, trei. E bine?

Neurochirurgul Alexandru Vlad Ciurea: Niciuna. Fără cafea. De ce trebuie să bem o cafea? Că suntem amețiți? De ce sunt amețiți. Și dumneavoastră dacă aveți acum o stare de amețeală v-aș spune să închideți laptopul și să mergeți să beți un pahar cu apă, o formulă de liniște. Nu sunt de acord cu cafeaua. Ea e bună dimineața, să ne ajute să ne trezim, să ne înviorăm, ca un înotător care începe să facă primele mișcări în apă, așa e și cafeaua. Dar după aia o cafea e o biciuire, împinge organismul, bate inima mai tare. Sunt și alte mijloace mult mai simple decât aceasta. Cafeaua tare dă obișnuință și apar și atacurile coronariene, cerebrale. Totul cu măsură.

Editor : Alexandru Costea