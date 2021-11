Chirurgie urologică reconstructivă după cistectomia pentru tumoră vezicală

În cazul tumorilor vezicale maligne care infiltrează peretele vezical, excizia vezicii urinare (cistectomia) este cea mai bună opțiune terapeutică, prevenind extinderea sau recurența cancerului și crescând șansele de supraviețuire. După o cistectomie radicală, însă, este necesară asigurarea unei noi căi de evacuare a urinei. În acest sens, prin chirurgie urologică reconstructivă, se realizează un rezervor vezical de substituție. Neovezica este soluția recomandată, pentru că permite evacuarea urinară în condițiile de dinaintea intervenției chirurgicale. Soluția este însă condiționată de păstrarea uretrei și a aparatului sfincterian.

Toader a fost diagnosticat cu formațiune tumorală vezicală infiltrativă pentru care, la Spitalul Clinic SANADOR, echipa chirurgicală condusă de Conf. Dr. Constantin Gîngu a realizat o intervenție chirurgicală cu viză curativă: cistectomie radicală cu neovezică ileală. „Am aflat ca voi fi nevoit să trec printr-o operație grea, cistectomie radicală – îndepărtarea în întregime a vezicii urinare, ca urmare a unei tumori. Fiind vorba de o intervenție dificilă și riscantă, am vrut ca viața mea să fie în mâinile celor mai buni medici. La recomandarea verișoarei mele, care este medic, am mers la dl Conf. Dr. Constantin Gîngu, medic urolog la Spitalul Clinic SANADOR. S-a realizat o cistectomie radicală cu neovezică ileală, adică îndepărtarea vezicii, cu construcția unei vezici noi. Intervenția a decurs fără probleme. Acum, mi-am reluat viața și mă simt foarte bine”, povestește Toader. La un an de la intervenție, pacientul este recuperat în întregime, iar rezultatele analizelor sunt în parametri normali.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții au acces la intervenții urologice de mare complexitate, realizate minim invaziv, endoscopic, laparoscopic sau robotic, fără durere, curativ sau profilactic, pe baza celor mai noi dovezi medicale existente în literatura de specialitate, de o echipă medicală de renume, cu numeroase stagii de pregătire, experiență vastă și rezultate de succes.

Conf. Dr. Constantin Gîngu, coordonator pentru Chirurgia Urologică Oncologică și Reconstructivă, este unul dintre medicii de elită ai echipei Spitalului Clinic SANADOR și abordează cu succes intervenții complexe, în diverse arii urologice.

Spitalul Clinic SANADOR este dotat cu echipamente medicale de elită, precum sistemul robotic chirurgical da Vinci Xi, cel mai avansat din lume. Da Vinci Xi asigură o acuratețe de excepție a actului operator, cu prognostic postoperator foarte bun. Pentru pacient, beneficiile chirurgiei robotice includ mai puține complicații (precum infecțiile), durere și sângerare reduse, cicatrici mai mici și mai puțin vizibile, recuperare rapidă și perioadă de spitalizare mai scurtă.