Coaliția PNL-PSD "a uitat" de taxa pe boală. De trei luni, politicienii promit că o vor elimina măcar pentru bolnavii de cancer

Se încheie imediat a treia lună de când românii plătesc impozit de fiecare dată când se îmbolnăvesc și lipsesc de la serviciu. Deși au promis că vor elimina taxa, măcar pentru pacienții de cancer, liderii politici nu au făcut absolut nimic. Concediul medical este în continuare supraimpozitat cu 10%.

Marcel Boloș, ministrul Finanțelor: "Acum aprob proiectul de OUG pe care îl avem în Parlament își urmează cursul firesc. Aceste excepții de care s-a discutat privind bolile oncologice, cele care privesc concediile maternale, cât și îngrijirea pentru copii, aici va fi scutit. Vom propune scutirea de la contribuția la CASS. Să vedem forma în care va fi aprobat de Parlament și acolo se aduc ultimele amendamente. Se lămurește. Noi nu am fost împotriva scutirii pentru bolile oncologice sau indemnizațiile de concediu maternal, îngrijirea copiilor bolnavi."

Marcel Ciolacu, premierul României: "Eu înțeleg, nu sunt medic, nu spun că cineva e bolnav, răcit, îl doare spatele, piciorul, dar sunt lucruri evidente...fracturi. Sunt oameni care au cancer...toate aceste lucruri trebuie exceptate.

Să încurajezi să stai acasă - ai o răceală, e dreptul tău la concediu medical 5 zile. Dar să-ți dau și 10% în plus că stai acasă... Înțeleg să dau unei tinere mămici 10% în plus, înțeleg pentru cancer să aibă venituri în plus pentru medicamente. Dacă vreți să încurajez să stai acasă 5 zile să-ți dau și 10% în plus scutire de CASS nu o s-o fac".

La o lună după introducerea taxei pe concediile medicale, Alexandru Rafila avansa ca soluție adoptarea unei ordonanțe de urgență. Declarația a fost făcută la începutul lunii februarie, iar la aproape două luni de atunci, nu s-a produs nicio modificare în privința taxei de 10% pe boală.

Alexandru Rafila, în februarie: "Încercăm să găsim o cale mai rapidă decât prin Parlament, pentru ca pacienții oncologici să nu plătească acești bani."

Reporter: Adică o ordonanță de urgență?

Alexandru Rafila: "Da, pentru că e o formulă mai rapidă. Chestiunile fiscale din România și regândirea unor măsuri fiscale au plecat de la Ministerul de Finanțe, din dorința de a reduce deficitul bugetar, dar nu cred că pacienții oncologici trebuie să fie cei care să suporte aceste lucruri".

Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc anunța în 5 februarue că grupul parlamentar PNL va depune în Parlament un amendament pentru eliminarea impozitării cu 10 % a concediilor medicale.

Guvernul a decis, la finalul anului trecut, ca românii care intră de anul acesta în concediu medical să fie taxați suplimentar. Mai exact, cei care intră în concediu medical vor plăti 10% contribuții la sănătate din indemnizația primită în această perioadă. Scutiți sunt doar cei care au nevoie de liber în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale. Procentul se aplică sumei brute a salariului, trecută de angajator în contractul de muncă. Noua taxă a fost introdusă de Guvernul Ciolacu la finele anului trecut, printr-o ordonanță de urgență.

Introducerea, de la 1 ianuarie, a contribuţiei de 10% pentru concediile medicale a fost criticată de mai multe asociaţii ale pacienţilor.

