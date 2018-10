Copil mort după o operaţie de hernie. Sanador: S-au respectat toate procedurile

Părinţii unui băieţel de nici doi ani, care a murit la câteva ore după o operaţie făcută la un spital privat din Capitală, acuză personalul medical de "indiferenţă criminală". Poliţia şi Colegiul Medicilor fac acum anchete, în timp ce reprezentanţii Sanador spun că au respectat toate procedurile.

Andreea Duţă, mama băiatului mort: „Ideea este că vii cu un copil sănătos şi pleci cu el între patru scânduri. Asta este înfiorător şi nu aş dori nimănui să treacă prin ce trecem noi acum...”

Ştefan, care nu împlinise încă 2 ani, a murit la un spital privat din Capitală, la câteva ore după după ce fusese operat de hernie inghinală.

Andreea Duţă, mama băiatului mort: „După operaţie, era foarte somnolent şi am tot solicitat cadrele medicale să vadă despre ce e vorba. Ni s-a spus că e normal. N-a stat în terapie decât o jumătate de oră. Am coborât în secţie, am monitorizat noi, părinţii, îngrijoraţi, iar la un moment dat, i s-a făcut rău”.

Femeia a sunat la 112, spune că nu mai avea încredere în asistentele pe care le rugase toată ziua să aibă grijă de copilul ei. Echipajul salvării care a intervenit n-a mai putut face nimic pentru băieţel.

Reprezentanţii Spitalului au sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi au cerut efectuarea autopsiei. Totodată, Serviciul Omoruri a deschis un dosar de moarte suspectă.

Familia copilului e convinsă că personalul spitalului privat e de vină.

Andreea Duţă, mama băiatului mort: „Până s-au apucat să pună perfuzii, până s-au apucat să facă ce trebuie, tremurau toate asistentele şi medicii de gardă”.

Cazul a intrat şi în atenţia Direcţiei de Sănătate Publică Bucureşti, care verifică modul în care medicii şi asistentele spitalului privat şi-au făcut treaba.

Sorina Pintea - ministrul Sănătăţii: „Există un raport preliminar, pe care urmează să îl primesc în cursul acestei după-amiezei”.

Reprezentanţii Sanador spun că au respectat toate procedurile în ceea ce priveşte tratarea pacientului.

Între timp, Ministerul Sănătăţii vine cu precizări despre raportul întocmit de Corpul de control trimis la spital. Specialiştii Direcţiei de Sănătate Publică Bucureşti au constatat că s-au respectat procedurile sanitare. Au verificat si condiţiile de igienă din secţia de terapie intensiva sau soluţiile dezinfectante.

Ministerul Sănătăţii a decis să sesizeze Colegiul Medicilor pentru a verifica şi conduita terapeutică în acest caz.

