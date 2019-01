Concluzie șocantă în cazul copilului mort la Sanador: un vas de sânge a fost înțepat în timpul operației

Concluzie şocantă a medicilor de la IML în cazul morţii copilului de un an şi 10 luni care a murit după o banală operaţie de hernie la Spitalul Sanador.

Institutul de medicină legală a stabilit că un vas de sânge a fost înțepat în timpul operaţiei, iar copilul a sângerat lent ore-n şir până a murit.

Cauza morţii este aşadar hemoragie internă, iar medicii spitalului nu au intervenit în multele ore trecute de la încheierea operaţiei până la deces.

Ştefan, care nu împlinise încă 2 ani, a murit la sfârșitul lunii octombrie, într-un spital privat Sanador, din Capitală, la câteva ore după după ce fusese operat de hernie inghinală.

Andreea Duţă, mama băiatului mort: „După operaţie, era foarte somnolent şi am tot solicitat cadrele medicale să vadă despre ce e vorba. Ni s-a spus că e normal. N-a stat în terapie decât o jumătate de oră. Am coborât în secţie, am monitorizat noi, părinţii, îngrijoraţi, iar la un moment dat, i s-a făcut rău”.

Femeia a sunat la 112, spune că nu mai avea încredere în asistentele pe care le rugase toată ziua să aibă grijă de copilul ei. Echipajul salvării care a intervenit n-a mai putut face nimic pentru băieţel.

Reprezentanţii Sanador spuneau că au respectat toate procedurile în ceea ce priveşte tratarea pacientului

„Conform documentaţiei medicale avută la dispoziţie, precum şi declaraţiilor medicilor implicaţi, rezultă că au fost respectate întocmai toate procedurile şi protocoalele medico-chirurgicale aferente afecţiunilor respective şi simptomatologiei ulterioare intervenţiei chirurgicale", anunțau reprezentanţi ai spitalului Sanador, într-o informare de presă, la acea vreme.

