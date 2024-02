„După ce mergeam câțiva metri, simțeam nevoia să mă opresc”. Povestea unui pacient cu o afecțiune gravă

Crampele musculare și durerile de picioare, accentuate în timpul mersului, mai ales pe distanțe lungi, dar care dispar în repaus, pot indica o afecțiune ce poate avea complicații severe: boala arterială periferică. Aceasta apare atunci când fluxul de sânge de la nivelul picioarelor este îngreunat din cauza îngustării arterelor, prin depunerile de calciu și colesterol în pereții acestora. În cazurile avansate, se poate ajunge chiar la necroză și la amputarea membrului. Printre factorii de risc se numără fumatul, vârsta înaintată, hipertensiunea arterială, prezența aterosclerozei și în alte teritorii vasculare (coronare, carotide sau artere renale) și diabetul zaharat.

Cu o astfel de afecțiune s-a confruntat și Alexandru, un pacient în vârstă de 67 de ani.

„După ce mergeam câțiva metri, aveam dureri în gambă și simțeam nevoia să mă opresc pentru o perioadă scurtă, apoi să-mi reiau mersul. Am remarcat că durerea apărea atunci când încercam să fac un pas forțat sau să merg într-un ritm alert. Am tras de mine o perioadă destul de lungă, până când nu s-a mai putut. Cam doi ani am încercat să forțez și să ignor simptomele”, își amintește pacientul.

Pentru că durerea era tot mai greu de suportat, bărbatul a decis să revină la Spitalul Clinic SANADOR, unde în trecut își rezolvase cu succes o altă problemă cardiovasculară, pentru un consult de specialitate. Astfel, s-a programat la Dr. Elena Nechifor, medic primar chirurgie cardiovasculară, care l-a tratat și prima dată.

În urma consultului, medicul i-a recomandat să efectueze o arteriografie de membre inferioare - o investigație prin care sunt identificate leziunile aterosclerotice și se poate aprecia severitatea lor. Astfel, diagnosticul de boală arterială periferică a fost confirmat. Tratamentul indicat a fost intervenția chirurgicală, care trebuia realizată cât mai repede.

La scurt timp de la primirea diagnosticului, bărbatul s-a internat la Spitalul Clinic SANADOR. Intervenția chirurgicală a fost una extrem de complexă și a fost realizată printr-o abordare hibridă, care combină tehnici chirurgicale și proceduri de cardiologie intervențională. În cazul lui Alexandru a fost nevoie de implantarea unui stent în artera iliacă stângă, îndepărtarea plăcii de aterom, o plastie de lărgire cu petec venos (pentru a îmbunătăți fluxul sanguin și pentru a preveni stenozele ulterioare), dar și de un bypass femuro-popliteu proximal cu vena safenă internă. Intervenția a decurs fără probleme și s-a încheiat cu succes, pacientul recuperându-se cu ușurință.

„După operație, recuperarea a fost foarte ușoară. Nu am avut dureri. La SANADOR sunt cele mai bune condiții din toate punctele de vedere. Indiferent de ce probleme voi avea, eu sau familia mea, aici vom veni de fiecare dată. La SANADOR îți rezolvi cu adevărat problemele”, a conchis pacientul.

