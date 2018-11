Este prea târziu pentru ca bărbatul ars, internat la Floreasca, să mai poată fi transferat

Sistemul de sănătate se pregăteşte să mai facă o victimă. Un fost pompier este în stare gravă după ce a fost victima unei explozii. A stat internat la Constanţa câteva zile, de o săptămână este la Spitalul Floreasca din Bucureşti şi are 3 infecţii luate din saloane. La un moment dat, a existat posibilitatea să fie transferat la o clinică de specialitate din Belgia. Medicii de la noi nu şi-au dat acordul, iar acum este prea târziu pentru omul pe care îl aşteaptă acasă doi copii.

Bărbatul din Constanţa are arsuri pe 40% din corp. Viaţa lui depinde de medicii care îi spun permanent soţiei lui că îl pot trata, deşi starea lui se agravează pe zi ce trece.

Soţia pacientului: „Starea este critică în continuare. Ar fi luat exact de ce mi-a fost frica cel mai tare, infecţii.

Am cerut de când am călcat în spital să fie transferat, cred că are dreptul la viaţă”.

Supravieţuitorii incendiului din clubul Colectiv, care au trecut prin experienţa spitalelor din România obţinuseră acordul pentru transfer de la medicii unei clinici din Belgia.

Soţia fostului pompier a aflat de la medici că starea pacientului este atât de gravă încât nici nu se mai pune problema mutării la clinica din Belgia. Lucru confirmat şi de un medic român care lucrează acolo.

Ciprian Isacu, medic chirurg Belgia: „Părerea mea e că pacientul e în stare critică serioasă. Eu în momentul de faţă nu l-aş transporta, el are 7 zile, are şi infecţii.”

Între timp, pompierii care au fost colegi cu rănitul nu stau degeaba. Adună bani pentru cazul în care bărbatul ar putea suporta totuşi drumul până la clinica din Belgia.

Plt. maj. Irina Drăghici, de la Detaşamentul Constanţa Port: „Am încercat să-l ajutăm, ne-a mobilizat toţi, să o ajutăm pe soţia lui să treacă mai uşor peste situaţia asta şi psihic şi financiar pentru că, vă daţi seama, cu doi copii sunt cheltuieli mari, plus ce are el nevoie acum.”

Pompierii de la Constanţa au strâns până acum 7.000 de euro. Internarea fostului lor coleg la clinica din Belgia costă însă 120.000.

