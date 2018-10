Îmbunătățiri la 3 ani de la Colectiv: pacienții vor fi transferați în străinătate în 24 de ore

La trei ani de la tragedia de la Colectiv, autoritățile spun că acum pacienții cu arsuri grave ar putea fi mutaţi în străinătate în cel mult 24 ore, faţă de șase zile cât a durat în 2015. Şeful DSU spune că atunci cea mai mare problemă a fost birocraţia.

„Fără discuție, dacă aveam procedura clară de a pune în avion și de a pleca, atunci este clar că o parte din pacienți puteau să fie duși acolo la condiții care sunt mai bune. Aici am fost în condiții de calamitate. Am avut un număr foarte mare de pacienți. Multă lume se miră cum am reușit să avem atâtea ventilatoare și atâtea echipamente. Dar o procedură ușoară ca să ne permităm să executăm transferul în primele 12/24 de ore, normal că poate să ajute în viitor la salvarea mai multor vieți, fără discuții. (Reporter: Atunci ministrul Sănătății a spus foarte clar că avem tot ce ne trebuie aici, avem condiții ca afară!) Aici nu am să comentez! Nu știu dacă mesajul respectiv însemna că noi nu vrem să transferăm în altă țară. (Reporter: Cu cât s-ar scurta timpul cu noua procedură?) Cu noua procedură? Am ajunge să fie transferurile făcute în primele 24/48 de ore!”, a spus Raed Arafat.

