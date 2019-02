Încă un caz de medic care a operat în România fără să aibă dreptul. În urma intervenției, o fetiță arămas cu un handicap

Falsul chirurg italian nu este singurul care a profesat în România fără să aibă dreptul. Un medic cardiolog grec e implicat intr un caz de malpraxis, după ce, acum 3 ani, a făcut o intervenţie cardiologică la o clinică din Bucureşti. Pacientă a fost o fetiţă de doar şase luni. Operaţia nu a fost una reuşită, iar copilul a rămas cu un handicap. Comisia din Ministerul Sănătăţii care a cercetat cazul a concluzionat că e e vorba de malpraxis, iar respectivul doctor grec nu avea drept de liberă practică în România. Acum, cardiologul elen e urmărit penal.

Mihaela Lorentz, mama fetiței operate: N-am stat nicio secundă - suntem oameni simpli - să ne întrebăm, l-am văzut profesând în țara noastră, în ditamai clinica, nu ne-am gândit nicio secundă are sau nu are drept de a opera, de a profesa, îmi poate nenoroci copilul... Am mers pe vorbe.

La momentul respectiv nu făcuse dovada dreptului de profesie, dacă avea îl prezenta.

Reporter: Are legătură cu această greșeală?

Mihaela Lorentz: Dacă nu ai un drept de a face ceva se pun niște semne de întrebare.

Florentin Lorentz, tatăl fetiței operate: A greşit, să plătească. A făcut un experiment.

Mihaela Lorentz: Apar tot mai multe cazuri, sunt ferm convinsă că sunt mult mai multe de fapt. Prin apariția noastră vrem să tragem un semnal de alarmă.

