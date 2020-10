Infecțiile nosocomiale întâlnite în spitalele din România, o necunoscută

Rata infecțiilor nosocomiale este în continuare o necunoscută în România. Un raport dat recent publicității arată că nici măcar un sfert dintre spitale nu au raportat, în pandemie, infecţiile intraspitalicești, deși erau obligate să facă asta.

Doar în două din 10 spitale de la noi din țară sunt infecții nosocomiale, arată datele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate. Statistica prezentată se bazează, însă, doar pe raportări voluntare ale unităților sanitare. O imagine completă ar trebui să vină de la Direcțiile de Sănătate Publică, din fiecare județ, iar această centralizare lipsește în momentul de față.

În perioada 1 martie – 30 septembrie, în România au fost raportate, voluntar, mai bine de 2600 de infecții nosocomiale. Mai bine de jumătate dintre cazuri au fost asociate actului medical, urmate de infecţiile nosocomiale din spitalele suport COVID. 20% din cazuri au fost raportate în spitale non-COVID și doar 10% în spitalele care tratează exclusiv pacienții diagnosticați cu noul coronavirus.

Klaus Iohannis: Mi se pare cel puțin ciudat

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, că va solicita Ministerului Sănătăţii o informare în legătură cu infecţiile nosocomiale. „Despre infecţiile nosocomiale voi cere o informare la Ministerul Sănătăţii, după care putem să vedem de ce s-a raportat zero. Mi se pare cel puţin ciudat, în condiţiile în care s-au luat măsuri de îmbunătăţire a situaţiei, dar de la ce am avut, la zero cred că este cale lungă şi voi cere o explicaţie pentru asta”, a spus şeful statului, într-o conferinţă de presă.

Ce înseamnă infecție nosocomială

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat, miercuri, la Cluj, că aşteaptă o evaluare a tuturor cazurilor de infecţii nosocomiale, pentru fiecare spital în care au fost focare de COVID-19.

„Pacienţii cu COVID desfăşuraţi în focarele din spitale sunt cei care au un caz princeps, sunt cei care sunt contacţi şi iau acea boală în spital. O infecţie nosocomială înseamnă infecţie apărută în spital, la 48 de ore de la internare, pe parcursul spitalizării, până la 30 de zile de la externare. Avem în evaluare în acest moment, la tot ce înseamnă DSP-uri, pentru fiecare spital în parte, fiecare focar desfăşurat. Aştept o evaluare”, a spus Nelu Tătaru.

Ministrul a spus că există 4.825 de pacienţi care au fost în astfel de focare şi fiecare este evaluat.

„Există focare, au fost aceste cazuri. Noi avem în acest moment 346 de focare de la începutul acestei pandemii, cu 4.825 de pacienţi care au fost în aceste focare. Evaluăm fiecare pacient”, a mai spus ministrul Nelu Tătaru.

De ce spitalele nu raportează infecțiile nosocomiale

La noi în țară sunt mai bine de 660 de spitale acreditate - 374 de spitale publice și 290 de spitale private – și dintre acestea doar 86 au raportat infecții intraspitalicești.

„Până în 2016 era un punct de penalizare pentru manageri dacă raportau adevărul cu privire la infecțiile nosocomiale. Dacă ne uităm la date pe ultimii ani vedem o creștere semnificativă, dar treptată a raportării infecțiilor nosocomiale. Opinia mea e că suntem încă departe de adevăr”, a spus Vlad Voiculescu, fost ministru al sănătății, în mandatul căruia a fost eliminat acest sistem de penalizare, tocmai pentru a încuraja spitalele să raporteze infecțiile nosocomiale.

Cum putem evita infecțiile nosocomiale

„Infecțiile nococomiale sunt o problemă pentru toate spitalele din toată lumea și trebuiesc extrem de atent monitorizate, depistate și tratate. În momentul în care pacientul este transferat dintr-un spital într-altul, crește riscul de infectare, dar dacă fiecare spital are proceduri și protocoale de tratament și monitorizare extrem de riguroasă, cu siguranță vom ști întotdeauna dacă pacientul are și o infecție, ce tip de infecție și spectrul de rezistență sau de sensibilitate al germenului respectiv la antibiotice”, a explicat Beatrice Mahler, manager la Institutul Marius Nasta din București.

„Fiecare spital ar trebui să aibă un medic epidemiolog și o echipă care să instituie disciplina, să se asigure că sunt respectate protocoalele și să analizeze datele și să tragă concluziile pe seama lor. Noi nu am avut suficienți medici epidemiologi și sunt foarte puține spitale care au medic epidemiolog full-time acolo în spital. În acest moment este imposibil să spunem de fapt care este rata reală de infecții nosocomiale”, a explicat la Digi24 Răzvan Cherecheș – expert în sănătate publică.

