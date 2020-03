Mărturii din spitalul „Gerota”, unde a fost internat fostul ofițer MAI: „Trebuiau testați în primele 24 de ore de carantină”

Mărturie șocantă a soției unui angajat din Spitalul Dimitrie Gerota din București, aflat acum în carantină. Deși a fost confirmat negativ în urma unui test pentru depistarea coronavirusului, bărbatul nu știe când va putea părăsi spitalul. Soția acestuia a povestit pentru Digi24 momentele cumplite prin care bărbatul a trecut.

Soția unui angajat al spitalului MAI: Sunt în jur de 70-80 de persoane confirmate negativ încă în carantină în spitalul Gerota. Nimeni nu le spune cât trebuia să mai stea, sunt într-o stare de epuizare fizică și psihică de nedescris. Nu știm când pot pleca, nu-și asumă nimeni răspunderea de a spune în mod concret. Soțul meu nu mai poate să se odihnească în salonul în care „s-a odihnit”. Îmi spunea: „va trebui să-mi găsesc un loc în care să ațipesc puțin”, cum să-ți găsești tu un loc? „Păi cine să mă ajute, că e un haos de nedescris”. Nu-și dorește nimeni să rămână acolo. Sunt persoane care înțeleg că au făcut atac de panică. Nu e ușor, mai ales să nu știi nimic.

Reporter Digi24: Puteți să-mi spuneți unde a stat?

Soția unui angajat al spitalului MAI: Într-un salon de pacienți care a fost înainte dezinfectat. Nu am dubiu că nu s-ar fi făcut asta. Dar au stat trei persoane, trei colegi, într-un salon normal. Unul dintre cei trei a fost diagnosticat pozitiv, asimtptomatic, dar pozitiv. Pe data de 11 martie a fost prima noapte în care a rămas acolo. Eu am fost și i-am dus bagaje, mâncare și igienă. De atunci, testat abia ieri. Au stat în contact unii cu ceilalți. Eu nu mai cred că cei 22 de pacienți diagnosticați pozitiv sunt din vina pacinetului zero (fostul ofițer MAI care a mințit că a fost în Israel, n.red.) Ei trebuiau testați în primele 24 de ore de carantină, nu lăsați șapte zile în contact direct.

Reporter Digi24: Cum s-a întâmplat când au aflat angajații spitalului că un pacient este infectat cu coronavirus?

Soția unui angajat al spitalului MAI: Vă dați seama că a fost o nebunie totală. A fost un șoc. De la cei din linia 1, care au interacționat în mod direct cu bolnavul, până la personalul tehnic.

Reporter: Câți angajați mai sunt acum în spital?

Soția unui angajat al spitalului MAI: Cred că undeva la 70 de persoane.