Medic de la Spitalul Universitar: Ni s-a spus să venim la serviciu, pentru că toată lumea a intrat în contact cu pacientul cu Covid-19

Un medic care a intrat în contact cu primul pacient care a decedat din cauza Covid-19 în București a povestit la Digi24 că bărbatul a fost adus pe secția de nefrologie a Spitalului Universitar cu simptome de pneumonie, dar că timp de câteva zile nu a fost testat pentru coronavirus. Simona Georgescu spune că a decis singură să intre în izolare, deși a fost chemată la serviciu pe motiv că „toată lumea a intrat mai mult sau mai puțin în contact cu pacientul”.

„Ni s-a spus că e o pneumonie. Am cerut niște măști speciale, nu existau decât măștile acelea chirurgicale simple, care se dădeau pe tabel nominal și în niciun caz una la două sau patru ore, mănușile erau cele obișnuite, nesterile, care se găsesc la orice punct de dializă. Ni s-a dat în plus un halat similar celor de la chirurgie, pe care le primesc aparținătorii, care, atunci când am vrut să-l închid, s-a și rupt. Deci nu era de calitate”, spune Simona Georgescu, medic nefrolog la Spitalul Universitar București.

„Mi s-a spus că e o pneumonie și de ce fac atâta agitație, pentru că nu are nimic confirmat. S-au făcut niște demersuri pentru testare, dar ni s-a spus că nu este cazul, neavând context epidemiologic”, a adăugat ea.

Medicul spune că nu știe ca până vinerea trecută să fi existat un circuit care să separe bolnavii suspecți sau confirmați cu Covid-19 de ceilalți bolnavi. Ea a explicat că pe secția de nefrologie sunt 6 săli de dializă și pacienții se pot întâlni unii cu alții. Este, astfel, posibil ca bărbatul să fi intrat în contact cu alți 10-16 pacienți, care au oricum imunitatea scăzută.

Mai mult, Georgescu spune că nici ea, nici asistenta ei nu au fost testate, după ce pacientul a fost confirmat cu coronavirus, deși au făcut mai multe apeluri în acest sens.

„Sunt în izolare, dar am fost sunată abia a doua zi, de un fel de comitet ad-hoc, că se auzea mare gălăgie, și mi s-a spus de către infecționistul spitalului și de doctorița care era în momentul ăla de tură că toată lumea a intrat mai mult sau mai puțin în contact cu pacientul și că nu trebuie să stau acasă și că s-a hotărât de la DSP să venim la serviciu, și eu și asistenta. Evident că intram în contact și cu alți pacienți, dacă veneam luni la spital”, a spus medicul.

Ea a spus că a intrat în contact cu părinții ei, înainte să afle că pacientul cu dializă are Covid-19. Georgescu a povestit că mama ei a fost abia externată din spital și că ea o îngrijea.

„Nu am avut nici cea mai mică măsură care să-mi spună că e suspect”, a spus ea.

Managerul Spitalului Universitar din București, Ana Nica, a fost suspendată din funcție duminică.

Tot duminică a fost înregistrat decesul pacientului cu dializă, care a fost transferat la spitalul Victor Babeș după ce a fost confirmat cu Covid-19.

Un alt pacient, internat în același salon, a murit luni. A fost testat și el pozitiv pentru Covid-19.