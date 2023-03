Ministerul Sănătății vrea să oblige medicii să comunice cu familiile pacienților. În caz contrar, doctorii și spitalele riscă amenzi.

Urmează schimbări în spitale. Ministerul Sănătății vrea să oblige medicii să comunice cu familiile pacienților. În caz contrar, atât doctorii, cât și spitalele în care lucrează riscă amenzi. Rudele multor bolnavi spun că aștepată cu orele pe holurile spitalelor pentru a primi un răspuns din partea personalului medical, de convorbiri telefonice nici nu poate fi vorba, pentru că... nu le răspunde nimeni.

În vara anului trecut, tatăl Alinei Popa a fost internat în stare gravă la Spitalul Județean Oradea. După încercări repetate de a afla la telefon care este situația tatălui său, femeia a decis să meargă la Urgențe. Susține că a trebuit să aștepte pentru a primi informații.

Alina Popa, fiica unui pacient: După o jumătate de oră în care am așteptat, n-am primit informații. Peste o oră și jumătate de stat la UPU, a venit un medic rezident, foarte amabil, care mi-a explicat situația, mi-a zis că va fi transferat către ATI, unde nu aveam voie să-l vad. Am mers din nou la spital cu mama și fratele și am așteptat două ore și jumătate cat a durat operația. am putut sa-l vedem la ATI. La circa două ore am primit telefonul că tata nu mai e.

Reprezentanții spitalului spun că, în acest caz, au existat probleme de comunicare din partea ambelor părți.

Hadrian Borcea, medic-șef UPU SMURD Bihor: Am invitat-o pe doamna care a făcut sesizarea ca să ne viziteze. Am prezentat modul de funcționare al UPU, a văzut faptul că medicul care era în zona în care se tratează pacienții critici, unde era si tatăl ei tratat, nu are fizic timp să iasă la fiecare.

Aparținătoare: Stăm de 2 ore si nimeni nu s-a uitat la ea. Degeaba condamnă lumea, că sunt paturile pline. N-au cum să ne pună pe toți.

Lucia Daina, director medical Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea: Faptul că suntem sunați și noi, cei din conducere, de către aparținători, ca să afle informații despre pacient, înseamnă că e nevoie de îmbunătățiri.

Pentru ca astfel de situații să nu se mai repete, spitalele ar urma să pună la punct un sistem de comunicare cu familia pacienților. Potrivit unui ordin al Ministrului Sănătății, transmiterea de informații se va face prin telefon sau SMS. Iar informarea trebuie să aibă loc la cel mult două ore de la internare.

Lucia Daina, director medical Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea: Nu vorbim despre pacienți care au telefon mobil la ei, ci de pacienți mai gravi, care nu pot comunica cu familia.

Preluare „Știrile Dimineții”, Simin Florescu, managerul Spitalului „Victor Babeș”: Dacă și noi și familia pacientului respectăm aceleași reguli, adică o dată pe zi, nu de 50 de ori pe zi telefoane, atunci lucrurile sunt fezabile.

Lipsa comunicării dintre medici și familiile pacienților va atrage după sine amenzi: între 2.000 și 3.500 de lei pentru medici, și între 5.000 și 7.000 de lei pentru spitale, se mai arată în proiect.

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății: O să facem în așa fel încât să fie un sistem aplicabil, care să răspundă nevoilor familiilor pacienților.

Proiectul se află în dezbatere publică până la începutul lunii aprilie.

Editor : Liviu Cojan