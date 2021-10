Ministrul interimar al sănătății: Suntem într-o criză majoră. Sper să nu ajungem în situația în care nu mai avem soluții

Cseke Attila, ministrul interimar al sănătății, consideră că România se află într-o situație de „criză majoră” din cauza valului 4 al pandemiei de COVID, dar spune că încă mai sunt soluții la îndemâna autorităților pentru a asigura asistență persoanelor aflate în stare critică. Ministrul nu exclude însă și un scenariu pesimist și subliniază că în lipsa unei responsabilități a fiecărui individ, opțiunile sunt insuficiente.

România are deja peste 1.500 de pacienți COVID la terapie intensivă și se străduiește să organizeze noi paturi pentru ATI. Două sunt provocările majore zilnice, din punctul de vedere al Ministerului Sănătății - prima legată de paturi la ATI și a doua legată de necesarul de medicamente.

„În fiecare zi lucrăm la aceste chestiuni. Eu sper să nu ajungem la situația în care nu mai avem soluții. Astăzi avem soluții. Cred că și mâine și poimâine avem soluții, dar soluția trebuie să fie complementară cu soluția individului. Soluția fiecărui individ este aceea de vaccinare, de responsabilitate față de tine însuți și față de ceilalți”, a spus Cseke Attila.

Un virus ucigaș. Aproape 1.000 de morți în trei zile

„Oricât de tineri suntem, oricât de bine suntem din punct de vedere al formei fizice, virusul nu alege după aceste criterii sau statut social. Acest virus chiar este ucigaș. Am avut 282 de decese astăzi, ieri am avut 331 și cu o zi înainte am avut în jur de 300. Sunt aproape 1.000 de decese în trei zile. Nu vreau să spun că este apocalipsă, că nu este, dar totuși suntem într-o criză majoră, în care toți trebuie să înțelegem că avem o anumită răspundere și trebuie să ne protejăm”, a punctat Cseke Attila.

București, zona de vest Timișoara-Arad, Iași sunt zonele „fierbinți” ale actualei crize sanitare din România, potrivit ministrului.

500 de paturi pe platforma de la Pipera

La Iași va fi deschis modulul de la Lețcani și vor fi detașate peste 50 de cadre medicale, inclusiv din structurile Ministerului de Interne și ale Ministerului Apărării.

Pe platforma de la Pipera se lucrează pentru a avea o instalație de oxigen. „Dar chiar dacă n-o să avem instalație de oxigen, în momentul în care o să avem compresoare de oxigen - și o să le avem în câteva zile, că și Oficiul pentru Achiziții Centralizate cumpără în aceste zile aceste compresoare - săptămâna viitoare putem să începem cu un număr de paturi. Maximul posibil e până la 500”, a anunțat Cseke Attila, joi seară, la Digi24.

Paturi COVID, la spitalele Witing și Sf. Ștefan

Sunt și alte soluții la care lucrează autoritățile pentru sporirea capacității destinate bolnavilor COVID. Astfel, Spitalele Witing și Sf. Ștefan vor deveni în curând spitale cu paturi pentru acești pacienți.

„Mâine (vineri - n.r.) se avizează Spitalul Sf. Ștefan pentru paturi COVID și am avut o discuție cu dl. ministru Vîlceanu (interimar la Transporturi - n.r.) pentru a demara și la Witing și a lua avizele pentru a avea paturi COVID și la acest spital”, a mai anunțat ministrul interimar al sănătății.

Ajutor din străinătate

Autoritățile române se pregătesc, pe de altă parte, să transfere bolnavi de COVID în Ungaria, țară care și-a oferit ajutorul. Potrivit informațiilor Digi24, se duc tratative pentru 10 paturi de terapie intensivă și 20-30 de locuri în saloane obișnuite. Cseke Attila a evitat să confirme aceste informații, subliniind că încă se poartă discuții.

România a cerut ajutor, pe de altă parte, și prin mecanismul european de protecție civilă, pentru procurarea unui medicament necesar în tratarea COVID și pentru compresoare de oxigen, iar ministrul Cseke spune că sunt deja promisiuni de sprijin pentru România.

„Nu este nimic rușinos - am văzut tot felul de declarații în spațiul public - în a cere sprijin și solidaritate de la alte țări”, a spus Cseke Attila, menționând că și Franța și Italia și-au transferat pacienți în Germania când presiunea pe sistemul medical era maximă.

Testarea personalului medical, prin inițiativă legislativă

Cseke Attila a exclus posibilitatea unui nou lockdown și a subliniat că autoritățile trebuie să dea și mesajul că cei vaccinați au anumite posibilități. În țările occidentale, oriunde se cere acest certificat digital european. „Pot să strige și să spună unii că nu e OK și că ce face statul cu noi, dar în toată Europa se cere acest certificat, asta e realitatea. În orice instituție a statului trebuie să prezinți acest certificat. Medicii sunt vaccinați, profesorii sunt vaccinați în Occident și noi încă dezbatem dacă la anumite categorii e bine sau nu e bine să testăm”, a arătat Cseke Attila.

El a menționat în context că proiectul de lege cu testarea personalului medical nu mai poate fi promovat, pentru că guvernul este interimar. „Probabil vom găsi o altă soluție, de a-l promova prin inițiativă legislativă. Vom mai pierde câteva zile, poate câteva săptămâni”, a mai spus ministrul sănătății.

Va scăpa România vreodată de COVID?

România va scăpa vreodată de COVID? a fost întrebat Cseke Attila. „Nu sunt specialist, dar ca ministru al sănătății citesc documente de specialitate care spun că practic, fiecare societate poate să fie imunizată într-un fel sau altul. Noi putem să alegem care cale de imunizare ne-o dorim: ne dorim vaccinarea, care este calea cea mai ușoară și care ne asigură o protecție nouă, și familiilor, și prietenilor și așa mai departe, ori alegem să trecem prin boală. Acestea sunt cele două variante prin care noi o să ne imunizăm. Dacă nu vom alege prima cale, unii spun că oricum vom fi imunizați trecând prin a doua cale, care este mai grea. Unii trec mai ușor prin boală, alții trec foarte greu sau alții nu reușesc. În Occident s-a înțeles că varianta simplă trebuie aleasă de toată lumea”, a arătat Cseke Attila.

„Răspunderea, sigur, este și a statului, a Ministerului, a Guvernului și așa mai departe, inclusiv a Parlamentului, a tuturor, dar este și o anumită răspundere a societății și a individului, a fiecăruia dintre noi”, a insistat ministrul interimar al sănătății.

Editor : Luana Pavaluca