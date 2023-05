Fostul premier Victor Ponta a vorbit joi seară la Digi24 despre schimbările miniștrilor din actualul guvern și cum ar aborda el o astfel de situație.

Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi24: E îndreptățit Marcel Ciolacu să-și dorească transporturile?

Victor Ponta, fost premier: „Da. Vă spun cum am procedat eu. Am fost în situația asta, mi-e mai ușor mie să vorbesc decât altora. M-am întâlnit cu Crin Antonescu când trebuia să facem guvernul USL. Era tot PNL și PSD. Am zis «Băi Crin, tu ai doi oameni buni, nu știu, unul la Economie, unul la Armată, hai să-i punem pe ăia doi ai tăi. Eu am doi oameni buni. Uite, vreau să-l pun pe Florin Georgescu la Finanțe și pe X la Sănătate. OK. Hai să împărțim».

Mă așteptam ca domnul Ciolacu și domnul Ciucă, poate și cu Hunor Kelemen, să se întâlnească într-un loc fără să știm noi și să zică: «Facem o listă de miniștri buni și pe ăștia îi ținem orice ar fi, nu contează, că sunt PSD, PNL. Și facem o listă de miniștri proști, în sensul slabi, și pe ăia îi schimbăm orice ar fi, nu contează că sunt PSD, PNL.

Ungurii – vrem să-i dăm afară, nu știu dacă îi dăm sau nu-i dăm. Consider că cei doi de la Dezvoltare și Mediu sunt miniștri buni, vorbesc limbi străine, se pricep. Cel de la Sport, nu, săracu. «Nu, hai să le luăm de la unguri Dezvoltarea, că vrem noi». Măi, aveți unul mai bun decât Cseke, că dacă-l aveți, dați-l afară.» La fel și cu Transporturile. Marea problemă cu Transporturile în România și am suferit și eu de ea și după aia mult mai rău mi-a fost, faptul că s-a tot schimbat, s-a tot schimbat, s-a tot schimbat. Grindeanu cât are? Un an și ceva...A semnat niște contracte cu toată lumea, nu doar cu PSD. Astăzi a fost la Cluj și a semnat contract pentru metrou. Lasă-l că-i știe pe ăia cu care a semnat contractele și e interesul lui Grindeanu, care candidează anul viitor, e lider de partid, să le pună în practică, că altfel dacă le-ar semna hârtiile și ar rămâne cu ele....România e țara hârtiilor semnate care nu se transformă în ceva...cred că e legitim, nu cred că se va rupe alianța de la așa ceva.

Recunosc că mă așteptam ca criteriul să fie după un an și jumătate: haide să-i vedem pe ăia buni...eu spre exemplu l-aș schimba pe domnul Bode, nu pentru scandaluri, ci pentru faptul nu doar că a gestionat și gestionează foarte prost problema Schengen, dar eu nu știu nici acum, după 3 ani, cine l-a aruncat în aer pe omul ăla la Arad. Am o problemă cu chestia asta.

Pentru mine, revoltător ca cetățean al României, să ai un ministru al Turismului, nu contează de la ce partid sau cum îl cheamă, care nu vorbește limba engleză și nu zboară cu avionul, mi se pare emblema modului în care partidul strică guvernarea. Așa că promovarea turismului românesc e sublimă dar lipsește cu desăvârșire.

Ar trebui să păstrezi niște oameni care cât de cât au făcut câte ceva sau care au niște probleme de rezolvat. Vă dau un alt exemplu: din punctul meu de vedere, mă întorc la partea cu banii, dar în urma hotărârilor judecătorești pe care judecătorii le-au obținut, anul ăsta România trebuie să dea judecătorilor, procurorilor vreo 16 miliarde de RON. Dar este o problemă structurală, în sensul în care nu le-ai dat o dată și ai rezolvat, trebuie să le dai cinci ani din urmă și de acum încolo trebuie să le dea salariile mari. Eu l-aș ține pe domnul Predoiu, care a fost ministru în toți anii ăștia și să zic: «Domnu’ ministru, rămâneți și rezolvați problema asta, nu știu cum, discutați cu magistrații, rezolvați-o faceți ceva la alegeri, dar rezolvați-o, că dacă aduc un ministru nou și îi pun în brațe magistrații care spun Alo, domnu ministru, dați-ne banii.» Ce să facă noul ministru? De unde să scoată 3 miliarde de euro?”.

Editor : Alexandru Costea