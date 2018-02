Ministrul sănătății, uimită de scăderea salarială a unui asistent de laborator: „La simulări nu a reieșit niciodată această sumă”

Ministrul sănătății, Sorina Pintea, s-a arătat uimită de scăderea salarială pe care a semnalat-o la Digi24 o asistentă medicală de laborator de anatomie patologică. Femeia are studii superioare, lucrează de 30 de ani și spune că a primit cu 1.400 de lei mai puțin la ultimul salariu.

„Suma mi se pare foarte mare, pentru că am făcut simulări și niciodată nu am ajuns la această sumă. Mi se pare...Dacă aveți calculul, v-aș ruga să mi-l dați, pentru că la simulări nu a ieșit niciodată această sumă. La 1 ianuarie 2018, prin aplicarea celor 25 la sută, la personalul medical nu au scăzut salariile”, a spus Sorina Pintea. „Creșterea netă este de 3,8-4 la sută, în urma trecerii contribuțiilor. Am făcut (simulare) și la asistente medicale pe anatomie patologică și medicină legală. N-a ieșit o creștere accentuată, dar creșterea medie pe zona de anatomie patologică și legală a fost de 20-50 de lei, ceva de genul acesta. Dar n-am simulat scăderi și am încercat toate categoriile să le cuprindem. Ceva s-a întâmplat acolo”, a comentat ministrul la Digi24.

Sorina Pintea promite și că problema gărzilor se va rezolva. „Vor fi niște explicații pe care le vom trimite spitalelor. Suntem în plin proces de negociere cu sindicatele a regulamentului sporurilor, atingem absolut toate subiectele, astfel încât până la 1 martie toate aceste reglementări să fie foarte clare”, a declarat Sorina Pintea. „Aici nu vor fi probleme, vom clarifica toate aceste aspecte”, asigură ministrul. Sorina Pintea a adăugat că în cazul gărzilor este vorba despre „acea săptămână de până la 48 de ore” și a repetat că vor fi trimise precizări spitalelor, dacă nu s-a înțeles corect legislația.

De altfel, Sorina Pintea recunoaște că „sunt chestiuni și de interpretare. Legislația este, uneori, poate neclară și are nevoie să o explicăm”, a afirmat ministrul sănătății.

„De la 1 ianuarie, salariile medicilor au crescut cu 25 la sută. Creșterile nete au fost de 3,8-4 la sută. Acestea au acoperit practic trecerea contribuției de la angajator la angajat. Majorările despre care am vorbit în conferințele de presă și emisiuni sunt cele de la 1 martie 2018. Acum, practic, acești 25 la sută au contrabalansat trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat”, a precizat ministrul.

Sorina Pintea a vorbit și despre problema medicilor rezidenți care și-au luat examenul, dar nu au posturi. „Depinde ce specialitate are. Nu are post poate în București, poate în centrele mari. Dar sunt spitale în țară - e adevărat, nu în centrele-reședință care au nevoie de medici”, a spus ministrul comentând mesajul unui telespectator Digi24.

„Cred că este nevoie de o clarificare, de proceduri clare, care să ne ajute să vedem mai simplu și să controlăm mai ușor”, a conchis ministrul sănătății.

Ministrul Sorina Pintea a mai afirmat joi seara că după majorările salariale de la 1 martie speră să nu mai audă de bani daţi de pacienţi personalului medical, creşterea salariilor fiind un pas „important” spre rezolvarea lucrurilor. „Eu sper că odată cu majorarea salarială de la 1 martie, aceste lucruri să se schimbe şi să nu mai auzim despre aceste lucruri. Nu cred că se vor schimba toate de la bun început, cred că lucrurile vor fi pe parcurs rezolvate. Creşterea salariilor e un pas important, pentru că până la urmă hai să spunem că e o reparaţie faţă de cei care au lucrat atât de mult timp pe foarte puţini bani. Majorări salariale au fost în ultimii doi ani, trei majorări succesive, dar înainte de asta, o asistentă medicală care lucra la patul bolnavului în Terapie Intensivă avea un salariu de 1.800 de lei net, până acum doi ani. Au fost majorări succesive acum, de la 1 martie, vor fi şi alte majorări, până la urmă trebuie să şi reparăm moral ceva. Pentru că tot timpul avem pretenţie de la aceşti oameni care lucrează în sistemul medical, negândindu-ne că sunt şi ei oameni, au copii, au casă, au rate”, a spus Sorina Pintea, la Digi 24.

Ministrul sănătăţii a mai afirmat că se aşteaptă ca în urma majorărilor salariale şi a investiţiilor în aparatură medicală să se întoarcă în ţară şi o parte din medicii plecaţi în străinătate în ultimii ani.

Urmăriți mai jos interviul integral al ministrului sănătății acordat în emsiunea „Imparțial” de la Digi24 (de la minutul 9 al înregistrării):