Moarte cerebrală din cauza meningitei. Mamă: „Medicii puteau să-mi salveze fata!”

Medicii puteau să îmi salveze fata, plânge de 10 zile mama unei tinere de 24 de ani din Sibiu, intrată în moarte cerebrală din cauza meningitei. Femeia crede că nenorocirea i se trage din cauza întârzierii cu care a fost transferată fata de la un spital la altul. Ministrul Sănătăţii a aflat despre acest caz şi îi sugerează familiei să facă reclamaţie.

"Avea multe planuri, dar totul s-a dus...", este tristeţea din glasul unei mame disperate că pentru fiica ei, Diana, în vârstă de doar 24 de ani, nu se mai poate face nimic. Medicii sibieni au declarat-o în moarte cerebrală, după ce fata a fost internată de urgenţă cu meningită.

"Totul s-a declanşat vineri pe 4 ianurie, în jurul orei 14, a zis: cred că am febră, mamă. Într-o oră şi ceva îi crescuse la 39. Tremura. Era foarte fierbinte şi mâinile şi picioarele foarte reci. Am hotărât să o duc la spital. Am luat-o cu maşina proprie", povestește Lăcrămioara Ghișoiu - mama fetei.

Diana a fost tratată iniţial la Spitalul Militar din Sibiu. Când medicii şi-au dat seama că starea ei este critică, au cerut ajutor colegilor de la Spitalul Judeţean. De aici a pornit totul.

"Au sunat cred că de trei ori la Spitalul Judeţean să vină o ambulanţă să o ia pentru că acolo nu avea medic infecţionist şi ambulanţa a venit după o oră. În tot acest timp ea a intrat în convulsii", spune Lăcrămioara Ghișoiu - mama fetei.



"Iniţial nu ne-a fost prezentat ca un caz grav. În aproximativ o oră s-a revenit de la Spitalul Militar şi ni s-a transmis că e vorba de o agravare a stării pacientei şi ne-a fost descris ca un pacient critic", a declarat Liliana Blaga - purtător cuvânt la Ambulanța Sibiu.

Tânăra fost preluată la Spitalul Judeţean, unde medicii s-au ocupat de ea. Din păcate, fără speranţe.

"Tratamentul administrat a fost corect. Din nefericire, evoluția bolii a fost una extrem de agresivă, astfel că pacienta a fost declarată în moarte cerebrală în data de 6 ianuarie, ora 20:30", a precizat Decebal Todăriță - purt. cuv. Spitalul Județean Sibiu.

Mama fetei susține că a fost informată despre acest lucru abia a doua zi.

"Am fost surprinsă de faptul că nu mi s-a spus. Îmi spune medicul: ce ați fi făcut, dacă ați fi știut la ora 22:00? Ați fi putut face ceva? Poate aș fi putut, poate nu. Dar ar fi trebuit să ştiu pentru că am fost acolo. S-ar fi putut face mult mai multe", susține Lăcărmioara Ghișoiu - mama pacientei.

Cazul a ajuns şi în atenţia ministrului Sănătăţii, după ce mai mulţi prieteni ai tinerei au scris pe Facebook despre destinul tragic al fetei care miercuri nu a mai putut să îşi serbeze ziua de naştere.

„E regretabil când se întâmplă astfel de lucruri. Există acea comisie, părinții pot să facă plângere, dacă se adresează Ministerului Sănătății, acesta poate să sesizeze comisia de malpraxis existentă la nivelul DSP", a precizat Sorina Pintea - ministrul Sănătăţii.



Jurnaliştii Digi24 au cerut şi un punct de vedere al Spitalului Militar Sibiu, însă nici până acum nu au primit un răspuns.

Reporter: Mădălina Micu

Operator: Dan Dascălu

