Cum arată spitalul în care bolnavilor le este frică să intre. Medic: „Aici vin pacienții care n-au bani. Ceilalți merg la privat”

În România există spitale în care bolnavilor le este frică să intre. Și nu sunt puține. Un exemplu vine de la Brașov, unde secția de oncologie pare, la prima vedere, o clădire abandonată, aproape o ruină. Și totuși, acolo sunt internați bolnavi de cancer. Urmăriți un nou episod „Pacient în România”.

Așa arată spitalul în care mii de bolnavi cu afecțiuni oncologice vin anual să se trateze. Deși ar trebui să fie un loc al vindecării, de cum intri, te cuprinde un sentiment de groază. Deja măcinați de o boală care te distruge mai întâi psihic, apoi fizic, acești oameni sunt obligați să îndure și condiții greu de imaginat pentru anul 2023.

Pacient: Impactul e că vii cu frică... La ce boală am, sunt de jumătate de an, fac din 2 în 2 săptămâni. Dacă așa ministru avem, nu e în stare să facă un spital. E rău, vin cu spaimă.

Pacient: Să renoveze, măcar să-l vopsească

-Arată a spital?

-Nu prea. Măcar ăștia să igienizeze. Asta e, mergem înainte.

Doar că numai înainte nu poți merge în astfel de condiții. Spitalul e o văgăună. Pereții sunt scorojiți, podelele sunt vechi, ușile sunt din lemn. Nimic din ce te înconjoară nu ar trebui să mai existe într-un spital.

Medic: Sunt mulți pacienți care vin și când ajung, zic: nu pot să stau aici, că și așa sunt deprimați și supărați. Pacienții care sunt mai bine financiar merg din start la sistem privat. Cei care n-au bani vin aici. De 11 ani suntem aici, am fost mutați dintr-o clădire monument istoric și am fost mutați aici. Am încercat să facem frumos, să ne fie drag. Nu putem schimba clădirea, scările.

Și când credeai că ai văzut ce poate fi mai rău într-un spital, te lovește imaginea vestiarului secției de oncologie. Condițiile depășesc orice imaginație. Aflat într-un subsol, locul e folosit de pacienți, care își schimbă aici hainele după ce sunt internați.

Accesul la garberoba din subsol se face cu liftul. Un beci al groazei unde cobori cu un lift al groazei.

Cezar Irimia - președinte FABC: Un infern al sistemului de sănătate din România, normal că pacienții când intră în această secție, după ce e dărâmat din cauza bolii, mai vede și această clădire asemuită cu morga sau capela, care arată mult mai bine ca secția asta.

Personalul spitalului încearcă să compenseze lipsa condițiilor prin bunăvoință și empatie, dar nu este suficient.

Secția de oncologie din Brașov este exact așa cum arată... a nimănui. Spitalul Județean, care o folosește, spune că este a spitalului de Pneumoftiziologie și invers. Așa că nimeni nu investește. În acte, secția aparține de Spitalul de Pneumoftiziologie, dar este folosită de cel județean.

Florin Orțan - director medical Spitalul Județean Brașov: Este o clădire foarte veche și este o clădire în care Spitalul Clinic Județean Brașov este tolerată. Nu este în proprietatea noastră, nu este în proprietatea Consiliului Județean, nu putem atrage fonduri europene pentru că noi nu suntem proprietarii, nici măcar pentru reabilitare termică. Noi am investit foarte mulți bani în igienizare.

Secția de oncologie din Brașov ar urma să fie mutată într-o clădire nouă până la finalul anului.