Cum au devenit postlicealele sanitare fabrici de bani. Deși scot absolvenți pe bandă rulantă, posturile din spitale rămân neocupate

În România sunt sute de şcoli postliceale sanitare, din care ies anual mii de asistenţi, dar posturile din spital rămân neocupate. Și nu pentru că toți pleacă în străinătate, ci pentru că diplomele sunt de formă. Doar 10% dintre absolvenți trec de concursurile din spitale. Urmează un nou episod din campania Pacient în România.

-E nevoie de Bacalaureat?

-Liceu terminat, fără diplomă de Bac, dar liceul să fie terminat.

E singura condiție pe care legea din România o cere celor care vor să devină asistenți medicali. Pe cât de ușor se intră, pe atât de ușor se trece prin aceste școli, majoritatea private. Pe site-uri, postlicealele sanitare au anunțuri care vând mirajul străinătății - oricine se poate înscrie, indiferent de vârstă, iar la finalul celor 3 ani, diploma îl poate propulsa în spitalele de afară. Am mers și noi la câteva şcoli să vedem cât de uşor poate deveni o persoană asistent medical. Ni se spune că prezența la cursuri nu e chiar obligatorie.

-Majoritatea elevilor au un loc de muncă pentru că altfel nu-și pot achita taxa... Dacă știi că nu poți veni o săptămână, îți faci rost de scutire medicală.

Am mers la altă şcoală postliceală. Aici, sunt acceptați și cursanți care au vârsta pensionării.

-Se poate inscrie oricine? Contează vârsta?

-Nu, nu, fără limită de vârstă.

-Adică inclusiv mama care are 65 de ani? E ok?

-Da, numai să fie aptă de muncă.

-Cât costă?

-4530.

-Pe an sau tot?

-Pe an.

Discuție reporter- președinta unei școli postliceale:



-E legea, doamnă, care permite să-i înscriem fără Bac și fără limită de vârstă, evident.

-Dacă vine cineva de 70 de ani și se înscrie...

-Și la 70 dacă vrea să facă școala pentru el, nu-l refuzăm.

Aceste școli scot absolvenți pe bandă rulantă, așa că atât timp cât cursanții plătesc, nu contează aproape nimic. Nici măcar faptul că unii nu știu să scrie.

Mircea Timofte - președinte Ordinul Asistenților: Absolvenții vin cu mămica să se înscrie pentru că ei nu știu să scrie, dar au diplomă de absolvent de școală post sanitară cu note mari.

Discuție reporter- președinta unei școli postliceale:



-Sunt persoane care vin și nu știu nici măcar să scrie?

-Doamna mea, e sistemul, nu e vina mea.

-Dar le acceptați?

-Dar ei când vin și se înscriu, scriu. Eu de unde să știu dacă știe să scrie sau nu știe să scrie?!

Cum a ajuns România în această situaţie? Prin decizia politicienilor, care au considerat că un asistent care are în grijă vieţi omeneşti nu are nevoie de Bacalaureat.

Vasile Barbu - președinte Asociația Pacienților: Legea a fost schimbată în 2014-2015. Au fost discuții și atunci. S-a invocat dreptul la școlarizare, dar a fost chestiune populistă, niște politicieni au fost mai catolici decât papa.

Mircea Timofte - președinte Ordinul Asistenților: Legea învățământului 84, în vigoare înainte de legea 1, avea un articol care spunea că se pot înscrie cei cu sau fară Bac și mai era un alineat care spunea, pentru învățământul postliceal sanitar e obligatoriu Bacul, între timp s-a considerat că...

S-a considerat că un asistent medical care are în atribuții administrarea de tratament și urmărirea funcțiilor vitale ale bolnavilor poate face școală și apoi profesa și fără Bacalaureat. Deși așa spune legea, managerii de spitale pot refuza la concurs candidați fără examenul maturității.

Andi Nodiț - manager Sp. Bagdasar-Arseni: Dacă producem azi asistenți sau medici care nu au capacitatea minimă de a trece prin Bac, s-ar putea să avem cu toții o problemă la bătrânețe. Acești asistenți medicali ne vor îngriji pe toți la bătrânete și pe decidenții politici.

Deși postlicealele scot absolvenți pe bandă rulantă, doar 10% dintre ei trec de concursurile pentru angajare, estimează Ordinul asistenților. Spitalul Bagdasar Arseni din Capitală a scos la concurs anul trecut 12 posturi de asistent, pentru Unitatea de Primiri Urgenţe. Toți candidații au picat. Anul acesta au fost 19 posturi vacante pentru care s-au înscris 90 de candidaţi. După proba scrisă au mai rămas 13.

Amalia Hangiu - medic-şef UPU Sp. Bagdasar: A fost un test grilă, 25 de întrebări, dintr-o tematică care a fost prezentată cu o lună înainte și însemna ce au învățat în timpul școlii, nimic altceva.

De proba practică au trecut 12 candidaţi. Cristian e unul dintre ei. Este a 4-a oară când participă la concurs şi prima dată când îl promovează.

Cristian Sar - absolvent școala postliceală: Cred că a fost foarte greu examenul. Ce e e drept, în postliceală nu am învățat cam ce ar trebui să învațăm. Timpul e limitat, orele puține, nu pleci cu bagajul necesar.

Bonnie Homorogan - asistent-șef UPU Sp. Bagdasar: Se vede că în școlile postliceale pe care le-au urmat, partea teoretică nu a fost foarte bine coraborată cu partea practică. Am rămas destul de surprinsă că nu sunt actualizate unele manuale, cu practica medicinei de urgență cel puțin.

Preşedintele Ordinului Asistenţilor spune că în România sunt 240 de şcoli postliceale. Am încercat să aflăm datele și de Ministerul Educaţiei. Un an mai târziu și doi miniștri schimbați, niciun răspuns.

Ministrul Sănătății recunoaște că există o problemă cu legea.

Alexandru Rafila - ministrul Sănătății: Este un lucru la care trebuie să reflectăm serios inclusiv în noua formă a legii educației. Ce putem face noi e această extindere a învățământului universitar pentru asistenți, universitățile deschid facultăți în tot mai multe orașe din țară.

Discuție reporter- președinta unei școli postliceale:

-Ați fi de acord să fie schimbată legea și toate să fie cu Bac?

-Nu, doamna mea, avem persoane fără Bac și se descurcă excelent, excepțional. Nu contează Bacalaureatul la astfel de meserii, cine crede că Bac-ul e un criteriu pentru a fi asistemt medical generalist nu e bine. Avem asistente fără Bac, care sunt excelente. Legea e foarte bună, cu Bac și fără Bac.

Doar la noi nu contează, pentru că în alte state, asistenții medicali nu pot profesa dacă nu au facultate. În Suedia, de exemplu, cei fără bacalaureat pot fi doar infirmieri.

În România, puţine asistente au facultate, dar autorităţile nu ştiu exact câte. Cum nu știu nici deficitul de personal, deși toate spitalele au posturi neocupate. În total, sunt 160 de mii de asistenţi medicali în România, iar anual 1.500 își depun actele să plece în străinătate.