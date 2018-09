Povestea unui medic care a împrumutat bani de la bancă pentru pacienții săi

A împrumutat bani de la bancă pentru pacienţii săi. Aşa putem rezuma povestea unui medic de familie care a reuşit să le ofere oamenilor condiţii normale, aşa cum ar găsi şi într-un mare oraş. Doctorul despre care vorbim are cabinetul într-o comună de lângă Dunăre, în judeţul Călăraşi.

Cătălin Petrencic este medic de familie pentru aproximativ 2300 de persoane, nu doar din comună Mănăstirea, ci și din satele învecinate. Este aici de 31 de ani şi spune că începutul a fost greu.

„Eu când am ajuns în 1987, la cabinet, erau ușile la intrare de sticlă, erau jumătate din ele sparte, cu carton, nu aveam apă, aveam un robinet în curte în clădire, nu aveam apă decât pe jos la subsol că ce curgea din acoperiș, lemne nu aveam, era o singură camera consultăm cu mănuși și paltonul pe mine”, afirmă Cătălin Petrencic, medic de familie.

Greul a venit însă abia în 2006 când, în luna aprilie, apele Dunării au acoperit 3 sate, printre care și Mănăstirea. 400 de oameni au văzut cum muncă lor de-o viață este înghițită de șuvoaie. Și cabinetul medical a fost inundat.

„Că să ajung să-mi iau restul lucrurilor am folosit o barcă a armatei. Aveam nevoie de documente de fișe, și le am luat cu barcă le-am dus într-un spațiu al primăriei. Într-o cameră de 3 pe 3 aveam domiciliul, într-o camera de 3 pe 3 consultăm făceam vaccinuri, într-o camera de 2 pe 1 am pus o măsură și un aragaz și mâncam, iar fișierul cu fișele erau în grupul sanitar”, spune Cătălin Petrencic, medic de familie.

După 2 luni, contractul său a fost reziliat pentru că nu îndeplinea condițiile igienico-sanitare. Lucrurile s-au schimbat însă, între timp.

După inundațiile din 2006 , medicul a reușit să-și construiască aici un colț de rai, așa cum spune chiar el. Nu i-a fost ușor. A vrut să facă un credit de nevoi personale, dar a fost refuzat de 4 bănci. A cincea încercare a fost cu noroc. Și-a construit aici o casă și un cabinet medical dotat cu toată aparatura necesară.

„Am EKG, testere, trusa chirurgie...masă ginecologică”, precizează Cătălin Petrencic, medic de familie.

Medicul de familie a returnat banii băncii în urmă cu două luni şi este fericit că poate să le ofere pacienţilor cele mai bune condiţii.

