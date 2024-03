Situație revoltătoare: Accesul bolnavilor de cancer la aparatură de ultimă generație, blocat de peste un an la Institutul Oncologic

Situație revoltătoare la Institutul Oncologic București unde aparatură medicală ultraperformantă și o clădire nouă în care statul a investit 4 milioane de euro sunt sub lacăt de mai bine de un an. Este vorba despre un PET-CT digital, unul din puținele existente în Europa, care nu a fost folosit niciodată pentru că nu are avizele de funcționare. Aparatul este esențial pentru diagnosticarea bolnavilor de cancer, iar cei care au nevoie de el sunt trimiși la clinici private. Doar că acolo, pentru o programare decontată, pacienții trebuie să aștepte, pentru că de multe ori nu sunt fonduri, iar pentru un bolnav de cancer, timpul e crucial. Azi, la „Pacient în România”, vedeți cine și de ce blochează accesul bolnavilor de cancer la aparatură de ultimă generație.

Medic: Vorbim de un PET-CT digital. Este primul instalat în România, și unul dintre puținele din această parte a Europei

Şi probabil printre puţinele, dacă nu chiar singurul pe care se pune praful. Institutul Oncologic Bucureşti are anual peste 1.500 de bolnavi care au nevoie de investigații imagistice PET-CT, extrem de importante în primul rând pentru diagnosticarea cancerului. Și toate ar putea fi făcute rapid, chiar în curtea spitalului, unde o clădire a fost construită special pentru acest aparat de ultimă generație. Ce se întâmplă acum e revoltător. Aparatul stă nefolosit, iar oamenii sunt puși pe drumuri.

Pacient: Dacă acest aparat ar funcționa în această locație ne-ar reduce foarte mult timpul, deplasarea și investigarea aceasta în altă locație. Am fost la un centru privat. Cu programare, mai ales prin Casa de Asigurări. Cu programare am așteptat o perioadă.

Am sunat și noi la două clinici să vedem cât de repede am putea face o programare pentru PET-CT cu decontare, pentru că altfel un pacient ar trebui să plătească 5 mii de lei.

Carla Tănasie, jurnalist Digi24: Vă rog să-mi spuneți în cât timp s-ar putea face la dumneavoastră un PET-CT cu decontare de la Casă.

Angajată clinică: Păi, momentan nu mai avem fonduri. Depinde când primim fonduri, și primul loc disponibil îl avem pe data de 12.

Altă clinică, același răspuns.

Carla Tănasie: Bună ziua, puteți să-mi spuneți și mie, vă rog mult, în cât timp s-ar putea face o programare cu decontare pentru un PET-CT?

Angajată clinică: Este în funcție de disponibilitate. Dacă doriți prin Casa de Sănătate, sau în funcție de programări, dacă doriți cu plată, sau nu.

La niciuna dintre cele două clinici nu am găsit disponibilitate mai repede de două săptămâni.

În acest moment, pacienții cu cancer care ajung la Institutul Oncologic în București, și au nevoie de un PET-CT, sunt trimiși de medici la trei clinici private și două spitale publice din Capitală, singurele în care se poate face această analiză imagistică.

O analiză crucială pentru o diagnosticare exactă a cancerului, dar și pentru urmărirea evoluției bolii.

Dr. Mirela Gherghe: Pentru a lua decizia corectă, dacă mergem către chimioterapie, radioterapie, tratament chirurgical, mai ales dacă vorbim, de exemplu, de cancerul pulmonar sau de afecțiunile hematologice, este obligatoriu să avem o investigație PET-CT înainte de a începe, de a lua decizia terapeutică.

Și totuși, cum e posibil ca în cel mai mare institut oncologic din România să existe încă din 2022 un astfel de aparat ultraperformat care să nu poată fi folosit? Răspunsul? Clasicul tipar al ignoranței și lucrurilor amânate care a lăsat clădirea și aparatul fără avize de funcționare. Fostul manager nu a dorit să comenteze, iar actualul spune că face demersuri pentru a rezolva problema, speră... într-o lună.

Călin Popovici, manager: Din păcate nu a putut fi recepționată clădirea, din anumite vicii administrative, ca să spun așa, datorită faptului că nu a existat o înregistrare contabilă corectă a alocării bugetare pe partea de construcție, respectiv amenajare a spațiului în care va fi... Din păcate, neavând avizul final de recepție al clădirii, nu a putut fi pus în funcție public, ca să spun așa.

Daniela Zob, oncolog, director medical: Ar însemna să avem acces rapid și în vecinătate, pe lângă faptul că este o investigație absolut necesară pentru pacienții noștri. Ăsta a fost și motivul pentru care s-a solicitat aparat, s-a solicitat investiția.

Din 2022 până acum, la conducerea Institutului Oncologic Bucureşti au fost 3 manageri. Situația investiției blocate a fost verificată atât de Curtea de Conturi, cât şi de Ministerul Sănătăţii, care au cerut măsuri.