Părinții fetiței de 5 ani cu hepatită severă, despre cum a debutat boala: „Dintr-odată. A prezentat dureri abdominale”

Fetița de 5 ani bolnavă de hepatită urmează să primească astăzi un nou ficat. Emoționați, dar cu speranță în suflet, părinții micuței paciente au povestit pentru Digi24 prin ce au trecut în ultimele săptămâni, cum a debutat boala, dar și cum au primit vestea că fetița lor are nevoie de un transplant hepatic.



Mama fetiței: Dintr-odată. A prezentat dureri abdominale, urina mai închisă la culoare, a vomat o dată acasă. Când am ajuns la spital, în apropiere de orașul nostru, ni s-a spus că are hepatita A, a zis că o să treacă repede, se tratează, nu e nimic grav. Majoritatea copiilor o fac la vârsta asta. Nu a răspuns la tratament, starea ei s-a mai agravat pe parcurs. De ieri am aflat că are boala Wilson, nu știam. A zis că e ceva genetic, nu știm dacă noi o avem, urmează să ne testăm. Este foarte greu, este dureros, știind că copilul tău urmează să fie operat, și nu e o operație ușoară, este foarte grea... o recuperare foarte grea, dar cu ajutorul Domnului sper să...

-Cum a fost pentru dvs?

Tatăl fetiței: Greu, nu pot să vă explic în cuvinte. Încercăm să ne motivăm unul pe altul.

-Când ați auzit de această suspiciune cu cauze necunoscute, cum ați primit vestea?

-Foarte greu. O singură persoană în România și aceea e fetița noastră. Sperăm să trecem cu bine peste, ne rugăm în fiecare zi pentru fetița noastră. Le mulțumim din suflet părinților donatorului care au făcut un lucru extraordinar. Au salvat mai multe vieți, nu doar viața fetiței noastre.

Fetiţa de 5 ani cu hepatită severă a fost transferată la Institutul Clinic Fundeni și urmează să fie supusă astăzi unui transplant hepatic. "Fetiţa este în stare gravă, dar stabilă, specifică pacienţilor cu insuficienţă hepatică, având şi alte comorbidităţi. În timpul transportului cu ambulanţa a fost însoţită de un medic specialist ATI de la Spitalul Grigore Alexandrescu", precizează Ministerul Sănătății.

Potrivit sursei citate, între timp a fost stabilită şi cauza hepatitei severe, care este boala Wilson, o tulburare genetică ce provoacă stocarea excesivă a cuprului în organism. Acumulările de cupru determină insuficienţă hepatică şi leziuni multiple la nivelul altor organe, iar transplantul reprezintă în acest caz opţiunea terapeutică.

În acest moment este internată în Secţia de terapie intensivă de la Institutul Clinic Fundeni. În cursul zilei de sâmbătă, o echipă mixtă de la Spitalul "Grigore Alexandrescu" şi de la Centrul de Transplant Hepatic din cadrul Institutului Clinic Fundeni va realiza transplantul, având drept donator un tânăr cu vârsta de 17 ani.

Editor : A.P.