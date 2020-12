Premierul susține că în noiembrie s-au făcut cele mai multe teste și numărul de cazuri a scăzut. Toate piețele se deschid în weekend

Premierul Ludovic Orban a explicat, joi seara, la Digi24, că deși în ultimele zile s-au făcut mai puține teste, pentru că au fost zile libere, per ansamblu, în luna noiembrie, România a făcut mai multe teste decât în lunile precedente, iar scăderea numărului de îmbolnăviri se poate vedea făcând comparații cu datele săptămânale. De aceea, susține premierul, s-a și luat decizia redeschiderii tuturor piețelor începând din acest weekend.

„Vă dau numai așa, câteva date din memorie: în iunie, lunar s-au făcut cam 240.000 - 250.000 de teste, în septembrie s-au făcut peste 400.000 de teste, iar cel mai mare număr de teste s-a făcut în luna noiembrie”, a spus Ludovic Orban. „Noi am avut un șir de patru zile libere, sâmbătă, duminică, luni, marți. De regulă, în zilele libere știți că se fac mai puține teste, pentru că și personalul din centrele de testare are nevoie de odihnă, nu poate să lucreze zi de zi. Numărul de persoane care au abilitarea, competența de a face aceste teste este limitat, deși noi am crescut constant numărul centrelor de testare și numărul persoanelor implicate. Fiind 30 și 1 zile libere, după alte două zile libere, nu s-au făcut 10.000 de teste câte se fac de regulă duminica, ci s-au făcut cam 15.000 - 16.000 de teste. Mai puțin decât în zilele normale. Ieri de la 10:00 până astăzi la 10:00, în schimb, s-au făcut peste 32.000 de teste, numărul de persoane diagnosticate pozitiv fiind pe la 7.600”, a arătat premierul.

Trend descendent al epidemiei. Cum se fac calculele

El a explicat apoi că autoritățile fac analiza numărul de cazuri atât de la o zi la alta, atunci când numărul de teste este comparabil, dar mai ales comparând ziua săptămânii actuale cu ziua echivalentă a săptămânii trecute, a săptămânii celeilalte și a altei săptămâni. „Facem analize pe mai multe zile, pe trei, dar cele mai dese se fac pe șapte zile, cuantumul numărului de cazuri pe șapte zile, pentru că atunci cuprinzi și ziua de duminică, când se fac mai puține teste și se analizează toate cazurile. Pe toate aceste analize este clar că am intrat pe un trend descendent”, a arătat Ludovic Orban, El a oferit ca exemplu faptul că săptămâna trecută, în ziua echivalentă zilei de astăzi (de ieri de la 10:00 până astăzi la 10:00), erau aproape 9.100 de persoane infectate, iar astăzi sunt 7.600 de persoane.

„În plus, dacă ne uităm la rata de infectare, care se calculează cazurile cumulate pe ultimele 14 zile, vedem că în cele mai multe județe, această rată este în scădere. La sfârșitul lui octombrie - începutul lui noiembrie, am avut o serie de opt-zece zile în care am avut o creștere îngrijorătoare a numărului de cazuri și am dispus un set suplimentar de restricții”, a reamintit șeful executivului. „Ceea ce este important este că aceste măsuri au generat efecte. Asta nu înseamnă că dacă suntem pe un trend descendent trebuie să lăsăm garda jos, dimpotrivă”, a adăugat el.

Ludovic Orban spune că, de pildă, s-a constatat că a crescut numărul de infectări la locurile de muncă, dar nu din cauza activității în sine, ci din cauza faptului că oamenii obișnuiesc să ia masa împreună și atunci nu se mai protejează și dacă e o persoană infectată, automat îi infectează și pe ceilalți. „Deci nu trebuie să lăsăm garda jos, pentru că numai așa putem reduce semnificativ rata de infectare și odată cu reducerea ratei de infectare, ușor-ușor putem să ridicăm restricții”, a spus premierul.

Piețele se deschid peste tot. Orban: „Solicit de data asta poliția locală și primarii să-și facă treaba!”

Așa se face că piețele se vor redeschide începând din acest weekend. „Peste tot”, a precizat Ludovic Orban. „Sigur, cu un set de reguli care vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății împreună cu ministrul agriculturii, probabil și cu ANSVSA. E vorba de măsuri de protecție care sunt valabile și în celelalte spații comerciale”, a spus Orban.

El a explicat și de ce s-a luat măsura închiderii piețelor. „Problema este că în piețe nu s-au respectat aceste măsuri, a fost cel mai mic grad de conformare la regulile de protecție, de la circuite, distanță fizică, portul măștii, dezinfectare. Nu s-au respectat regulile. Noi am luat decizia de a suspenda temporar funcționarea piețelor în spații închise, fără să interzicem piețele din spații închise, dintr-un motiv pe care poate puțini l-au înțeles: persoanele care de regulă merg să facă cumpărături la piață sunt persoane mai în vârstă, care au cel mai mare risc de a dezvolta forme severe, iar riscul de transmitere era foarte mare”, a explicat premierul.

„Acum vom urmări - și solicit de data asta poliția locală chiar să-și facă treaba și primarii să-și facă treaba, pentru că piețele sunt în subordinea primăriilor. Ei trebuie să asigure, primarii și reprezentanții lor, trebuie să asigure respectarea condițiilor de protecție sanitară, astfel încât odată cu deschiderea piețelor să nu crească riscul de infectare”, a punctat Ludovic Orban.

Editor : Luana Pavaluca