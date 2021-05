România este în prezent într-o situație bună în ceea ce privește evoluția pandemiei de coronavirus, a confirmat marți seară, cu ajutorul unor grafice prezentate la Digi24, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. El a atras atenția, însă, că în această stare de fapt există și un „risc major”: populația s-ar putea relaxa, ar putea crede că „gata, am scăpat” și nu s-ar mai duce să se vaccineze.

În acest moment, toată România este „verde”, cu o rată a incidenței de sub 1,5 de îmbolnăviri la mia de locuitori. Este o evoluție care are mai multe explicații, sunt mai multe lucruri comasate, spune Raed Arafat.

„În primul rând, s-au luat unele măsuri, s-au luat din timp, chiar dacă la mulți nu ne place să recunoaștem. România a luat totuși măsuri echilibrate, dar necesare. S-au supărat mai mulți pe noi, asta este, dar măsurile au reușit să controleze situația”, a declarat Raed Arafat.

Situația putea să degenereze și mai mult

Șeful DSU crede că exista riscul ca lucrurile să degenereze. „Putea să ajungă mai rău. Am ajuns la un vârf care era destul de sensibil, la aproape 1.600 de cazuri în terapie intensivă, am ajuns să n-avem locuri în terapie intensivă, să trebuiască să mutăm bolnavii, mai grav decât ce a fost în noiembrie, ca vârf, cel puțin pentru două săptămâni”, a menționat secretarul de stat.

„Dar am reușit să controlăm, vine și vaccinarea. Sunt localități mari, unde răspândirea este mai ușoară, dar avem un procent important de oameni vaccinați - Timișoara, Cluj, București - și asta, normal, reduce și transmiterea între persoane”, a arătat șeful DSU.

„Astăzi, avem semnale bune și avem aici niște grafice (vezi video) (...) Putem să spunem că suntem pe un platou. Rata de pozitivare a testelor a ajuns la 3,19 față de 25. Cazurile active sunt în scădere. La internările în spitale tendința este de scădere. La ATI am ajuns la 919 cazuri, nivel pe care nu l-am mai atins din 1 decembrie 2020 și est un semn foarte bun. Colegii spun că simt scăderea presiunii pe sectorul sanitar. Decesele, din păcate, cu cât avem pacienți în ATI, în continuare vom avea decese. În ultimele 24 de ore, în niciun județ nu avem o creștere de incidență și acesta este un lucru pozitiv”, a comentat Raed Arafat tabloul epidemiologic, prezentat cu ajutorul unor grafice.

Dacă vom continua așa cu vaccinare, în 2-3 luni va fi și mai bine

Totuși, Raed Arafat rămâne prudent. „Să vedem evoluția săptămâna asta, pentru că au început școlile, oamenii s-au întors la lucru, cei care au fost în vacanță s-au întors în țară, deci normal că mișcarea e mai mare, vremea e frumoasă, lumea iese, deci o să vedem cum evoluează, noi sperăm să ținem controlul, dacă vor fi anumite creșteri”, a spus secretarul de stat.

„Cel mai important lucru care trebuie transmis este: 1. efortul comun ne face să ținem această situație și să ne bucurăm de ea în final și 2. vaccinarea este cel mai important act pentru a menține această situație și să ajungem la și mai bine”, a subliniat Raed Arafat. „Dacă vom continua așa cu vaccinare, cu siguranță în 2-3 luni o să ajungem la un nivel și mai bun”, a adăugat șeful DSU.

Această concluzie, că am scăpat, nu trebuie trasă prea devreme

„Asta este ceea ce avertizez: această concluzie, că am scăpat, nu trebuie trasă prea devreme. Da, suntem într-o situație bună, trebuie să o păstrăm, o păstrăm bineînțeles respectând regulile care sunt, rămânem cu masca (...). Sunt în analiză aceste reguli, urmează să se vină, poate spre sfârșitul acestei săptămâni sau în cursul săptămânii viitoare, cu niște propuneri de îmbunătățire a situației de reluare a unor activități sau de relaxare, dar asta trebuie întotdeauna făcut cu precauție, cu atenție și să fim conștienți că situația poate să se inverseze până nu ajungem să avem un număr suficient de vaccinuri. La acest moment, numărul din populație, procentul, nu este încă suficient ca să spunem că într-adevăr am învins”, a atras atenția Raed Arafat.

„Riscul cel mai important când vedem acest lucru, pentru că sunt date publice, e ca unii să spună: gata, am scăpat, de ce să mă vaccinez? Și acesta ar putea să fie, de fapt, motivul pentru care să ne întoarcem, să crească și efectul pe care l-am obținut în acest moment să-l pierdem”, a punctat șeful DSU. „Mesajul nu trebuie interpretat greșit, că am scăpat, totul e bine. Acum vedem că toată lumea sună: dar relaxați asta, relaxați asta, gata ne întoarcem la normalitate. Riscul major este ca unii să interpreteze că am scăpat, de ce să ne mai vaccinăm, înseamnă că nu mai trebuie să ne vaccinăm. Și aici va fi greșeala”, avertizează Raed Arafat.

