Boala perfidă din cauza căreia femeilor le cade părul

La doar 21 de ani, Denisse și-a pierdut părul, dar asta nu a făcut-o să își piardă zâmbetul și optimismul. Este povestea unei tinere care demonstrează că orice se poate dacă ai încredere în tine.

Nu ţine cont de vârstă. De pregătire. Nu îşi ia niciodată liber şi loveşte atunci când nu te aştepţi. Prea puţini oameni iau cu adevărat stresul în serios.

„În perioada aceea nu realizasem faptul că eram stresată: s-a manifestat prin căderea abundentă a părului”, povestește Denisse Mâinea.

Denisse are 21 de ani şi la începutul anului 2017 a fost diagnosticată cu alopecie. După mai multe investigaţii, a aflat că suferă şi de o afecţiune asociată: tiroidită autoimună. Pentru că ştia că urmează să îşi piardă părul, tânăra a decis să se tundă „zero”.

„A fost o decizie destul de radicală, pentru că înainte am avut părul destul de lung şi întotdeauna mi l-am păstrat aşa, pentru că îmi plăcea şi pentru mine înainte asta reprezenta frumuseţea”, mărturisește tânăra.

Medicii au pus afecţiunea pe seama duşmanului tăcut care afectează şase din zece români: stresul.

„Eram solicitată la facultate. Mi-era greu să mă adaptez unei fluctuaţii, de exemplu examenele, prietenii. Mama a fost plecată în Anglia şi pentru mine, responsabilitatea de a deveni sora mai mare, aproape mamă fraţilor mei, a fost destul de complicat, dar totul ţineam sub control”, își amintește Denisse.

„Factorii psihologici sunt un duşman fără grai şi ei acţionează în tăcere şi singura variantă pe care corpul nostru o transmite că e ceva e în neregulă e dezechilibrul fizic”, explică psihoterapeutul Monica Burcea.

Potrivit unui studiu, românii sunt printre cei mai stresaţi europeni. Îi depăşim la acest capitol inclusiv pe slovaci şi cehi. Ritmul vieţii este extrem de alert acasă, la birou, pe stradă şi lasă urme adânci.

„Trebuie să fim conştienţi de faptul că societatea ne stresează, că provocările societăţii sunt un factor stresor foarte important. Acum e bine să facem diferenţa. Există un stres mic – bun - care ne determină să fim, poate, mai ambiţioşi. Pe măsură ce această cantitate de stres creşte, vorbim de un stres aşa-zis negativ, acel stres pe care simţindu-l în viaţa de zi cu zi ajungem să-l considerăm normalitate”, arată psihoterapeutul Monica Burcea.

Astfel, nu doar că ne consumăm energia fizică şi psihică. Din cauza stresului, tot organismul are de suferit.

„Ne putem aştepta la căderea părului, la o digestie dificitară, la un tranzit intestinal deficitar şi multe alte probleme pe care aparent avem tendinţa să le trecem cu vederea care neluate în seamă se pot agrava pe măsură ce trece timpul”, spune Monica Burcea.

Echilibrul, cheia sănătăţii

De aceea, soluţia este echilibrul în toate, spun la unison specialiştii. Tot ei recomandă să găsim activităţi care ne ajută să facem faţă mai uşor stresului zilnic.

„Să eliminăm acei factori stresori din viaţa noastră. E adevărat că nu o să-i putem elimina pe toţi, nu avem cum. Să privim şi partea plină a paharului, pot fi nişte idei de început, astfel încât să nu ajungem să suferim şi să petrecem mult timp încercând să ne redobândim sănătatea pe care am pierdut-o”, arată psihoterapeutul.

De asemenea, important este să ne simţim bine în pielea noastră.

„Oricât de mult machiaj am utiliza sau orice machiaj de zi sau de seară am aplica, dacă nu ne simţim bine în interior, nu contează absolut nimic. Deci e bine ca persoana care se confruntă cu astfel de situaţie să fie echilibrată în interior”, subliniază Adela Manolache, make-up artist.

„Am început să meditez, să mă ascult pe mine, am învăţat, odată cu afecţiunea pe care o am, să văd lucuri şi să accept partea pozitivă în orice - atât timp cât eşti echilibrat, cât emani bunătate şi seninătate, totul se vede cu ochiul liber. Nu trebuie să apelezi la alte mijloace de make up sau orice altceva. Nu contează. Contează să fii tu!”, împărtășește Denisse secretul curajului ei.