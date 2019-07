Scene extrem de violente surprinse la doar 300 de metri de sediul poliţiei: Om de afaceri, bătut cu ranga

Scene extrem de dure surprinse pe o stradă din Târgu Jiu. Un om de afaceri a fost bătut cu o rangă de doi indivizi chiar în faţa casei sale. Bărbatul deţine o firmă ce recoltează trufe şi susţine că este ameninţat frecvent, iar episoade la fel de violente s-ar fi consumat şi în pădure. Acolo, câţiva angajaţi de-ai săi au fost atacaţi cu săbii de zeci de persoane cu cagule pe faţă. Anchetatorii strâng probe şi caută agresorii care acum riscă închisoarea. Vă avertizăm că urmează imagini şi detalii care vă pot afecta emoţional!

Incidentul revoltător a avut loc la doar 300 de metri distanţă de sediul Poliţiei, într-un cartier liniştit din Târgu Jiu. Agresorii şi-au aşteptat victima mai bine de o oră chiar peste drum. Când a ieşit din curte, unul dintre ei l-a abordat pe bărbat.

Florin Glodeanu – victima: Dă-mi şi mie un telefon să dau un telefon. Mi-am dat seama că e ceva în neregulă. Când am pus mâna pe telefon, am văzut că vrea să-mi dea. Dacă nu vedeam prima lovitura, probabil era mai grav şi atunci m-am ferit un pic. M-a prins. Am căzut aici jos şi atunci a venit celălalt.

În doar câteva secunde, a urmat o ploaie de lovituri. Omul a fost bătut cu ranga şi lăsat să zacă pe marginea şoselei.

Florin Glodeanu – victima: Gândiţi-vă că ieşeam cu copiii, că ieşea nevastă-mea, că poate mă aşteptau mai multe zile. M-ar interesa să aflu cine e în spate. Părerea mea este că cei doi au venit contra unei sume modice de bani, să rezolve o problemă în stil mafiot. Am fost ameninţat că mi se rup picioarele şi mi se iau copiii de la şcoală. Una s-a pus în aplicare, este plângere depusă.

Cazul nu este unul izolat. Bărbatul, care se ocupă de una dintre cele mai mari firme ce recoltează trufe din România, susţine că primeşte ameninţări de cel puţin patru ani. Până acum, multe momente violente au avut loc în pădure.

Florin Glodeanu – victima: Eu deţin o firmă care, din 2012, concesionez trufe în anumite judeţe, mai ales în Gorj, legal şi lumea are impresia că din cauza mea nu poate să-şi facă treaba, mai ales nişte oameni care nu vor să-şi facă treaba stând în genunchi cum se face la trufe, stând aşa şi punând presiune pe unii, pe alţii să dea taxă de protecţie.

Şi soţia omului de afaceri a fost bătută în timp ce recolta trufe. Cei doi deţin câteva zeci de hectare de pădure. Au împânzit-o cu camere de supraveghere tocmai pentru a urmări orice mişcare şi pentru a avea dovezi în cazul în care ca victime bătăuşilor din pădure.

Florin Glodeanu - victimă: Va fi o crimă, până la urmă, prin pădure, că e periculos. Când vin 20 de oameni, dacă dă unul, se creează efectul de tăvălug şi nu se ştie ce se întâmplă.

Anchetatorii au luat imaginile surprinse de camerele de supraveghere şi caută agresorii.

Victor Ţuhaşu - purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj: În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire şi alte violenţe şi distrugere. Poliţiştii continuă cercetările în vederea identificării autorilor.

În acest an, Direcţia Silvică Gorj a cesionat dreptul de recoltare a patru tone de trufe în schimbul sumei de 100 de mii de euro. Preţul unui kilogram poate ajunge chiar şi la câteva mii de euro.