Secretele Secret Service. De ce are celebra agenție un birou în România

Viaţa preşedintelui SUA, dar şi a celor mai importanţi demnitari din America, este apărată de Secret Service. La Bucureşti este un birou al acestei prestigioase instituţii de protecţie şi, de aici, ofiţerii americani acoperă mai multe ţări din Europa. Cel care conduce Agenţia din România a fost direct responsabil cu securitatea pentru vicepreşedintele american, Mike Pence, atunci când Donald Trump a depus jurământul pentru cea mai înaltă funcţie în stat. Cum lucrează Secret Service cu partenerii români aflați dintr-un interviu exclusiv pentru Digi24.

Cristina Cileacu, jurnalist Digi24: Aveţi un birou aici, în România, şi este un birou destul de mare. Ce fel de argumente au dus la această decizie de a deschide un birou în Bucureşti?

Donald Witham, ataşat Secret Service: Datorită relaţiei vechi pe care SUA şi România o au şi de asemenea şi faptului că o altă responsabilitate de-a noastră este să ne protejăm instituţiile financiare ale SUA, a fost firesc pentru noi să deschidem un birou aici, la Bucureşti.

Cristina Cileacu: Avem în România un serviciu care este oarecum similar cu al dvs, dar este „foarte tânăr". Din experienţa dvs, pentru că lucraţi într-un serviciu mai vechi de 150 de ani, ce ar mai avea „tinerii" de învăţat de la cei mai „în vârstă", cu mai multă experienţă?

Donald Witham: Primul meu contact cu ei, dar şi cele care au urmat de atunci au fost profesioniste. Am fost foarte impresionat, am realizat rapid că sunt un grup de elită care se pregăteşte intens pentru perfecţiune, aşa cum face şi Agenţia mea. Am avut de multe ori ocazia să merg la sediul lor şi când intri vezi cuvintele Semper Fidelis, adică mereu de încredere - şi aşa văd eu relaţia pe care o avem cu SPP şi aşa mă raportez la ei, ca agenţie, profesionalismul lor este mereu de încredere.

Cristina Cileacu: Dacă am face un scenariu şi am spune că preşedintele SUA ar vizita România în următoarea lună, să spunem, este un scenariu, cum aţi lucra cu Serviciul de Pază şi Protecţie de la noi?

Donald Witham: Lucrul bun este că atunci când avem oameni pe care trebuie să îi protejăm, la fel când preşedintele vostru călătoreşte în SUA, Serviciul de Protecţie şi Pază va aduce cei mai buni oameni pe care îi are şi îi va pregăti pentru acest lucru şi noi vom pune la dispoziţie cei mai buni oameni pe care îi avem noi, la Secret Service, ca să facă pereche cu cei din SPP şi să lucreze împreună ca o echipă şi să coordoneze vizita, indiferent că este aici sau în SUA, am lucra precum profesioniştii, împreună, în parteneriat, pentru ca vizita să fie un succes.

Cristina Cileacu: Este un mit conform căruia agenţii din Secret Service sunt mai mult muşchi şi mai puţin creier. Cum sunt în realitate?

Donald Witham: Este o vorbă care spune că uneori trebuie să fii mai inteligent, nu mai puternic şi cred că avem un echilibru al oamenilor care sunt capabili şi la nivel de minte, şi la nivel de trup.

Cristina Cileacu: Şi cum este viaţa unui agent? Cât de mult trebuie să te pregăteşti, despre ce ai voie să vorbeşti cu familia ta, alte detalii de acest gen care sunt foarte interesante pentru oamenii obişnuiţi.

Donald Witham: Din păcate, nu putem vorbi despre cele mai multe lucruri pe care le facem. Am primit odată, la un antrenament, această informaţie care suna cam aşa: o să aveţi multe amintiri, dar nu o să aveţi prea multe poveşti de spus. Cred că faptul că suntem în stare să facem ceea ce facem, onoarea de a fi capabili să apărăm nu doar liderii noştri, dar şi lideri străini, este satisfăcătoare.

Cristina Cileacu: Ne puteţi da câteva detalii despre ce înseamnă de fapt antrenament pentru un agent dintr-un serviciu secret?

Donald Witham: Este cu siguranţă un echilibru între antrenamentele fizice şi expertiza legală. Avem grijă şi de instituţiile financiare, aşa cum am discutat, şi sunt multe regulamente şi legi pe care le avem în grijă, aşadar este cu siguranţă mult exerciţiu intelectual, dar bineînţeles avem nevoie şi de partea fizică, apoi intrăm la pregătirea tehnică, indiferent că este vorba despre condus sau de tras cu arme etc, deci este un echilibru în antrenamentele pe care le avem de făcut.

Cristina Cileacu: Ce fel de probleme aţi avut de când lucraţi în România, alături de partenerul Secret Service de aici?

Donald Witham: Din fericire nu am experimentat niciun fel de probleme când am lucrat cu partererii noştri de la Serviciul de Protecţie şi Pază. Cum am spus deja, au fost profesionişti din primul moment în care am lucrat cu ei în SUA, pentru vizita unuia dintre preşedinţii voştri, până la vizitele recente, cu SPP-ul de aici nu a fost vorba decât despre profesionalism.

Cristina Cileacu: Ce fel de calităţi cereţi de la cineva care doreşte să devină agent Secret Service al SUA?

Donald Witham: Căutăm experienţă, aceasta poate fi din zona militară, forţe de ordine, din zona bancară, dacă vorbim despre partea financiară, dar ca un fapt de bază, căutăm oameni care au diplome, au absolvit minimum facultatea, preferăm şi educaţia mai avansată, dincolo de facultate. Dar, când angajăm pe cineva, recunoaştem de asemenea că nu este obligatoriu să aibă pregătirea militară sau de forţe de ordine, pentru că vor merge în Georgia (n.r. sud-estul SUA), unde vor urma antrenamente timp de 3 luni, la Centrul de Antrenament al Forţelor Federale, care este acolo. Apoi urmează încă 3 luni minimum pentru pregătirea cu armamentul, în altă bază, din Maryland. Ştim de asemenea că îi vom pregăti suficient pentru această slujbă.

Cristina Cileacu: Ştiţi cum se antrenează Serviciul nostru de Protecţie şi Pază. Ce lipseşte aici, ceva ce aveţi deja în SUA?

Donald Witham: Unul dintre lucrurile pe care le avem în SUA sunt oraşele false, în bazele noastre de antrenament. Deci un lucru care cred că ar ajuta serviciul de aici ar fi să aibă astfel de oraşe false (n.r. decor), în baza lor de pregătire. Aşa că ce putem face în SUA este să pregătim acele scenarii despre care am vorbit mai devreme, pentru că poţi să pui în practică diferitele situaţii şi un atac asupra celui principal, dacă suntem cu cel protejat şi are loc un atac, putem lucra practic la această situaţie, ca o singură echipă. Dacă avem un astfel de oraş decor, putem intra şi ieşi din magazine, dintr-o bancă, să faci o coloană oficială pe stradă şi vezi altfel cum astfel de evenimente se desfăşoară în faţa ta.