Sectorul Capitalei cu cele mai multe mașini sparte de hoți

Şase maşini sunt sparte, zilnic, de hoţi, în Capitală. Iar acestea sunt doar cazurile raportate, pentru că în realitate cifrele ar fi de două ori mai mari, spun poliţiştii. Anul trecut, cele mai multe maşini au fost sparte în sectorul 2 al Capitalei. În total au fost peste 2000 de reclamaţii, după ce proprietarii au descoperit că le-au fost furate telefoane, laptopuri sau poşete din maşini.

O cameră de supraveghere din sectorul 2 al Capitalei l-a surpins pe un hoţ din maşini în plină acţiune. Dă târcoale maşinii, evaluează sumar prada potenţială, scanează zona ca să se asigure că nu sunt martori şi se pune pe treabă. Încearcă portiera şi pare să abandoneze misiunea. Se răzgândeşte şi decide să-şi mai dea o şansă. Trage cu putere de mâner şi deschide portiera din prima. N-a plecat cu mâna goală. Ca el sunt 6 pe zi, şase maşini din bucureşti sunt sparte de hoţi, din ce în ce mai pricepuţi.

Dumitru Coarnă, preşedintele sindicatului poliţiştilor: Au pus în libertate infractori recidivişti care practic au un mod de operare de acest tip şi sigur una dintre cauze este punerea în libertate a unor infractori. A doua cauză este lipsa polițiștilor din schemă. Avem majoritatea inspectoratelor, inclusiv poliția Capitalei, care funcționează pe un deficit de 20% în organigramă. Trei, lipsa iluminatului public, lipsa unor sisteme de pază adecvate în parcări.

Poliţiştii spun că anul trecut în Capitală, cele mai multe maşini au fost sparte în sectorul 2 , aproape 550 de cazuri. Urmează sectorul 3 cu aproape 500 de cazuri, iar pe locul trei, sectorul 5, cu peste 400 de cazuri. Cel mai sigur sector, din datele poliţiei Capitalei, este sectorul 6 cu doar 270 de cazuri.

Şoferii spun că după ce au păţit-o, şi-au luat măsuri suplimentare de precauţie. Şi-au pus alarme cu avertizare pe telefon.

Cosmin Alexandru - specialist auto: Sistemul fiind armat, după ce a fost montată alarma, dacă se forțează ușa, alarma se va declanșa. În câteva secunde o să primiți și o notificare pe telefonul mobil.

Hoţii nu se dau bătuţi nici când nu pot deschide maşina-ţintă. Tânărul din imagini a rămas fără oglinzi la maşină.

Șofer: Nu am stat mai mult de jumătate de oră în casă și când am coborât la mașină am sesizat lipsa lor. La fel, s-au furat oglinzile, capacele, gemuri sparte, le-au furat telefoane din mașină și bani.

Specialiştii recomandă să vă parcaţi maşina într-o zonă bine iluminată şi pe cât posibil zona să fie supravegheată de camere video.

