Sindicat: Banii publici sunt risipiți și la Radio România. Salariul lui Georgică Severin, stabilit printr-un artificiu administrativ

Sindicatul jurnaliștilor de la Radio România Actualități acuză că banii publici sunt „risipiți” pe salariile clientelei politice a PSD. De asemenea, aceștia mai acuză că managerii instituției fac turism pe banii bugetului statului, iar programele sunt politizate excesiv. În plus, este îngrădită libertatea de expresie a jurnaliștilor.

„Banii publici sunt risipiți și la Radio România, unde clientela politică PSD primește salarii comparabile cu ale șefului statului. Turism pe banii de la buget, politizarea excesivă a programelor și îngrădirea libertății de expresie, prin tehnici bolșevice, aplicate jurnaliștilor. Audiența programelor, prăbușită, evenimentele culturale - transformate în agape de partid. Situația în Radioul Public escaladează legile și bunul simț”, acuză sindicatul jurnaliștilor RRA, într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, Georgică Severin, președintele RRA, are „cel mai mare salariu din istoria instituției, în condițiile în care veniturile sunt aproape în întregime provenite de la bugetul statului”.

„Acesta nu este prevăzut în Contractul Colectiv de Muncă, potrivit legii, ci s-a stabilit printr-un artificiu administrativ - aproximativ 30.000 de lei, la care se adaugă cheltuielile de protocol și deplasările internaționale fără rezultate cuantificabile”, mai acuză jurnaliștii RRA.

Aceștia mai arată că, deși Georgică Severin deține șase imobile – potrivit declarației de avere, locuința RA-APPS de peste 100 de metri pătrați este plătită din banii radioului.

Salarii la RRA, la nivelul președintelui Iohannis

„Deplasări în străinătate costisitoare, călătorii cu clasa business (în 2018 a făcut 3 deplasări în Coreea de Sud), pentru diverse parteneriate fără o finalitate concretă, cursuri (fără aprobarea Consiliului de Administrație), dar decontate zeci de mii de euro, în destinatii europene de lux sau transatlantice. Deplasari la diverse manifestări ale Public Media Broadcasting, organizație a media asiatice, la care România are statut de invitat, dar participă frecvent la întâlniri, prin deplasări costisitoare ale președintelui director general, însoțit de diverși angajați.

„De curând a fost semnat un nou Contract de Muncă cu sindicatul aservit conducerii și un articol nou prevede că managerii pot ocupa post fără concurs, prin delegație, pe perioadă nedeterminată, primind salarii peste limita bunului simț (la nivelul președintelui Iohannis)”, mai arată sursa citată.

Clientela politică, salarii de cel puțin 10.000 de lei la RRA

„Indicele se inmulteste cu 1900 (reprezinta salariul minim pe economie)

Director directie (18449 - 20444)

Manageri (16644 - 18449)

Director adjunct (13034 - 16644)

Sef serviciu (7619 - 13034)

Aici nu sunt incluse si alte beneficii: protocol, masina de serviu cu sofer, deplasarile externe si premierile”, precizează aceștia.

„În cei aproape doi ani de la venirea ca PDG al Radio România, Georgică Severin și-a angajat fără concurs la radio clientela politică (salariate de la Curtea de Conturi, consilieri ai unor politicieni din Senat) pe salarii care depășesc 10.000 de lei, iar șefa de cabinet ajunge să câștige 16.000 lei/lună”, mai arată comunicatul.

„Jurnalistii sunt marginalizati si intimidati in primul rand din cauza veniturilor foarte mici: "salariile jurnaliştilor din SRR, acestea sunt, în medie, de 2.500 de lei, iar cel al muzicienilor din Orchestră, aproape de 5.000 de lei”, spunea Georgica Severin la audierile de la Comisia de Cultura din 23 mai 2018. In siajul conducerii a aparut si se implica singurul fost presedinte al radioului care a fost demis prin comisie de ancheta, Dragos Seuleanu, acuzat fiind atunci de politizarea institutiei in vremea guvernului Nastase si cheltuieli faraonice, care se fac si acum. Radioul s-a intors in timp. Radioul public a semnat un parteneriat si promoveaza obsesiv laserul de la Magurele, unde Dragos Seuleanu are un business personal. De curand, Georgica Severin se foloseste de resursele institutiei pentru platforme politice. Orchestrele sunt trimise sa cante la diverse evenimente ale ministerelor, stand de 300 de metri cedat Ministerului Culturii la Gaudeamus, cu alungarea unor edituri cunoscute care s-au retras din targ. Pentru prima data in istorie, editia 2018 a targului Gaudeamus s-a desfasurat fara invitat de onoare si a inregistrat un declin vizibil fata de toate editiile anterioare (presa a semnalat asta, dar si cifrele o demonstreaza)”, spune sindicatul.

Jurnaliștii RRA acuză politizarea emisiunilor

„Doi membri ai CA numiti politic fac emisiuni la Radio Romania Actualitati, fara sa fi participat la un concurs de proiecte. Realizarea emisiunilor costa bugetul radioului sume mult mai mari decat emisiuni realizate de jurnalisti de rand, pentru ca resurse importante sunt mobilizate (oameni, masini, deplasari - emisiune realizata din Coreea) sau din cabinetele demnitarilor. La Radio Romania, toate emisiunile sunt transformate in ode de partid, evenimente importante (miscari sociale, actiuni ale opozitiei, critici internationale) sunt tratate superficial si difuzate la ore de minima audienta, iar Georgica Severin este prezentat ca Dumnezeu pe Pamant!”, precizează sindicatul.

