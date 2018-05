Șeful Radioului public la audieri: „Toate călătoriile mele în Europa au fost făcute la clasa Economic”

Georgică Severin, preşedinte-director general al Societăţii Române de Radiodifuziune din aprilie 2017, a fost audiat miercuri în Comisia de cultură din Camera Deputaţilor, la solicitarea deputatului PNL Bogdan Gheorghiu și ca urmare a unei scrisori semnate de jurnaliști din SRR.

Georgică Severin, alături de Doina Gradea, președintele-director general al Televiziunii publice. Sursă foto: Facebook

„Dacă mă uit la înşiruirea de deplasări... E bun schimbul de experienţă, dar sunt cam multe într-un timp atât de scurt”, a arătat deputatul PNL Gheorghiu.

În replică, Georgică Severin a afirmat: „În conformitate cu Legea 41, președintele-director general e singurul care are drept de reprezentare a SRTv şi SRR. Aşa că toate deplasările, care sunt reale, au fost făcute la reuniuni programate dinainte. Am încercat mereu ca ele să fie cât mai scurte şi cât mai operative. De exemplu, pe cea de la Singapore am făcut-o în 4 zile, dintre care 2 zile le-am stat pe avion. (...) Deşi legislaţia îmi dă dreptul la rang de ministru, toate călătoriile mele din Europa au fost făcute la clasa Economic”.

El a negat că ar fi fost dat un ordin special privind achiziţionarea biletelor de avion, precum şi implicarea lui în politica editorială a posturilor radioului public. „Asist la videoconferinţe fără să intervin. Legat de vedetele noastre, nu am putut să marginalizez pe nimeni, pentru că nu m-a interesat. Există o tendinţă a multor jurnalişti să creadă că emisiunile sunt ale lor, dar dacă cineva din conducerea posturilor a schimbat grila, ei au avut impresia că le-a luat cineva emisiunea”.

Cât despre acuzația că în garajul SRR ar fi fost depozitate în mod necorespunzător 200 de canistre cu carburant, Severin a răspuns: „Pe 18 mai, ISU a verificat toate sediile şi nu a găsit nimic în neregulă (...). „Contractul cu OMV a expirat, iar cei de la Tehnic au decis ca toate maşinile să facă un plin înainte de asta. Nimic altceva. Pentru a evita un conflict de interese, pentru că soţia mea lucra la OMV, acum nu mai e cazul, şeful de la Tehnic s-a ocupat de contract. Nu au existat 200 de canistre, am întrebat după ce am auzit si eu. Erau 36 - pentru fiecare maşină”.

Georgică Severin, preşedintele-director general (PDG) al Societăţii Române de Radiodifuziune, a fost chemat la audiere în Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă din Cameră, pentru a oferi explicaţii privind solicitarea făcută în urmă cu două săptămâni de Colectivul jurnaliştilor din SRR ca el să fie demis din funcţie, acuzându-l de „incompetenţă” şi, între altele, de emiterea unui Ordin cu scopul de a-şi ascunde costurile mari ale deplasărilor lunare în străinătate.

„Colectivul Jurnaliştilor din SRR cere demiterea de urgenţă a actualului Preşedinte Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune şi înlocuirea acestuia cu o persoană competenţă, nu tot cu un incompetent!”, se arăta în mesajul acestui Colectiv, trimis în atenţia Preşedinţiei României, Guvernului României, Senatului, Camerei Deputaţilor, Comisiilor de Cultură ale Parlamentului, Partidelor Politice din România, Curţii de Conturi a României şi ISU Bucureşti.

„Numeroasele deplasări ale actualului Preşedinte îi fac până şi pe foştii preşedinţi să fie invidioşi, pentru că nu există lună în care Georgică Severin să nu fie plecat din ţară, (...), iar sumele vehiculate sunt foarte mari, într-un an de la instalare”, mai arăta mesajul.

Între deplasările Preşedintelui-Director General, Colectivul Jurnaliştilor din SRR a precizat: adunarea generală EBU, Geneva (6 – 8 decembrie), adunare generală URTI, Paris (25 - 27 ianuarie), conferinţă ABU-RAI, Roma (20 – 21 martie), adunarea Euroradio, Bruxelles (19 - 20 aprilie), comitet director PBI, Seul (23 - 24 aprilie), conferinţa COPEAM, Palma de Majorca (10 - 13 mai), Pravets, Bulgaria, o conferinţă a bulgarilor (17-18 mai), conferinţă BBC în Londra (18-20 iunie), adunarea generală EBU la Tirana (26-30 iunie) şi Astana Kazakstan Abu media 2020 şi Radio Asia, în iulie. Ultima vizită a fost, potrivit Colectivului, în Coreea de Sud, unde transportul a fost la business class, iar cazarea la un hotel de 4 stele.

Colectivul Jurnaliştilor din SRR susţinea că PDG a emis un Ordin cu scopul de a-şi ascunde costurile deplasărilor în străinătate şi că acesta a primit o casă cu o suprafaţă de peste 100 de metri pătraţi de la RAAPPS şi „plătită de radio, din bani publici”.

„Pentru a-şi ascunde costurile deplasărilor, Georgica Severin a emis un Ordin (OPDG 413/2018) prin care achiziţiile pentru deplasările în străinătate sunt mutate de la Serviciul Achiziţii la Direcţia Relaţii Internaţionale. Nu a reuşit însă să îşi ascundă casa de peste 100 mp primită de la RAAPPS şi plătită de radio, din bani publici”, arăta mesajul Colectivului.

Colectivul Jurnaliştilor din SRR a atras atenţia și că SRR nu are un contract de achiziţie de carburant până în prezent, dar că au fost cumpărate în jur de 200 de canistre pentru carburant care este depozitat în garajul instituţiei, fără autorizaţie, într-o zona populată, aflată lângă Gara de Nord.

„Cazul «Colectiv» a adus, tragic, în atenţia opiniei publice, nepăsarea, delăsarea, reaua intenţie a unor autorităţi/patroni/lucrători, care au condus la pierderea de vieţi omeneşti şi traumatizarea gravă a multor oameni nevinovaţi. Ascuns sub «plăpumioară» PSD, cu un preşedinte autosuficient şi dictator, Radioul Public pune în pericol viaţa altor oameni nevinovaţi. Pe fundalul delăsării generale, a intimidării celor care nu se supun şi a unei totale nepriceperi a preşedintelui director general, mai mult plecat în străinătate cu diverse «drumuri», instituţia de interes public, plătită din banii contribuabililor nu are un contract de achiziţie de carburant nici până la această oră. Şi cum lucrurile trebuie să meargă cumva, târâş, grăpiş, s-a găsit o «soluţie» de avarie fără precedent şi de o gravitate maximă: s-au achiziţionat în jur de 200 de canistre pentru carburant care este depozitat în garajul instituţiei, la Bucureşti, fără că aceasta să aibă autorizaţie de depozitare a acestor substanţe inflamabile şi într-o zonă populată, aflată lângă Gară de Nord”, susținea Colectivul.

„Orchestrele, bun naţional, cu salariul mărit de curând cu condiţia să nu facă probleme partidului şi să îi aleagă pe cei doi reprezentanţi ai salariaţilor după chipul, asemănarea şi dorinţa baronului PSD, Georgică Severin, sunt închiriate acum «cu ziua» la diverse petreceri sau acţiuni ale unor alte instituţii cu conduceri pesediste. Cel mai recent exemplu este acţiunea ANAP, organizată la Palatul Parlamentului şi la care Orchestra Populară Radio şi Big Band-ul Radio vor cânta (Hotărârea Comitetului Director 34/2018). Cu dedicaţie de la PSD către PSD, cu dragoste. Preşedintele Georgică Severin se şi lăuda cu «negocierea» lui, anunţând-o cu mare pompă că e «fără precedent». Corect: niciun alt şef de instituţie publică nu ar îndrăzni să facă un contract pe bani cu o altă instituţie publică (Legea interzice clar acest lucru)”, mai preciza Colectivul.

Jurnaliştii au adăugat că emisiunile sunt „politizate”, la fel ca evenimentele organizate de Radio România, precum Gaudeamus Constanţa şi reuniunea PBI.

Colectivul menţiona și că Georgică Severin are cel mai mare salariu din istoria Radioului Public, „de aproximativ 25.000 de lei/lună, mult mai mare decât al preşedintelui Klaus Iohannis”.