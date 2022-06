115 angajați au donat peste 50 de litri de sânge în campania DIGI Donează VIAȚĂ

La finalul celei de-a șasea ediții a campaniei de responsabilitate socială DIGI Donează VIAȚĂ, 115 colegi din Grupul DIGI au donat curaj și peste 50 litri de sânge în cele trei sesiuni organizate în București și Timișoara. Echipele centrelor de transfuzie sanguină care s-au deplasat la sediile companiei au colectat în zilele de 14, 28 și 29 iunie, țesut care va fi valorificat în sprijinul a aproximativ 345 de pacienți internați în spitalele din țară.

În contextul celebrării Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge, iunie a devenit Luna Donatorului@DIGI, astfel Grupul, în parteneriat cu Asociația HEM (N-avem SÂNGE?!), a îndemnat angajații și societatea civilă să transforme curajul de a dona într-un obicei sănătos atât pentru ei înșiși, cât și pentru pacienții care au nevoie de transfuzii sau componente sanguine – trombocite, globule roșii, plasmă. În urma acțiunilor interne, în centrele DIGI special amenajate, au donat benevol 115 angajați si s-au recoltat peste 50 litri de sânge.

Campaniei DIGI Donează VIAȚĂ s-au alăturat și colegii din divizia media a Grupului: Digi24, Digi Fm, PROFM, Digi Documentare, care au abordat subiecte precum: nevoia de sânge din România, frica de ace (tripanofobie), beneficiile donării, lipsa educației civice privind acțiunea voluntară de donare, cultivarea sentimentului de solidaritate și importanța atragerii tinerilor din Generația Z în comunitatea donatorilor.

Serghei Bulgac, Director General DIGI, a declarat: „Acțiunile de încurajare a donării de sânge sunt întotdeauna binevenite în rândul angajaților noștri, iar pentru companie a devenit o tradiție să ne reîntâlnim cu personalul medical de la Centrul de Transfuzie Sanguină, în fiecare vară și toamnă, pentru a face, împreună, un bine pacienților din spitale. Îmi doresc să aducem o contribuție societății din care facem parte, să oferim o mână de ajutor celor care au nevoie și, în același timp, să încurajăm și să convingem cât mai mulți oameni să conștientizeze beneficiile pe care acest gest responsabil, umanitar, le are asupra sănătății colective”.

Marian Costache, Președinte Asociația HEM, a adăugat: „Suntem încântați de parteneriatul cu Grupul DIGI, în primul rând, pentru că a curs atât de natural. Angajații companiei, dar și jurnaliștii, pe care am avut plăcerea să-i cunoaștem mai bine cu această ocazie, sunt oameni care au stat în linia întâi a evenimentelor, în toți acești ani delicați, traversați de România și de lumea întreagă. Nu în ultimul rând, mulțumirea noastră se datorează și faptului că un astfel de parteneriat ne va ajuta întotdeauna să comunicăm mesajele noastre unui public larg și cu o frecvență bună. Tristețile nu sunt obligatorii! Merită să înțelegem cu toții că donarea de sânge este un gest normal și sănătos, nu avem nevoie de alte drame, ca să facem un lucru atât de simplu. E normal s-avem SÂNGE!”.

Din 2018 și până în prezent, mai mult de 1.300 de angajați DIGI s-au alăturat celor 12 sesiuni de donare la nivel național, în cadrul cărora au fost colectați peste 620 litri de sânge, de care au beneficiat aproximativ 3.945 de pacienți.

Potrivit statisticilor CTS București, aproximativ 2% din români donează sânge în mod regulat, în timp ce 7 din 10 oameni au nevoie de sânge cel puțin o dată în viață. În timpul unei sesiuni de donare este recoltată o unitate de 450 ml de sânge, cantitate ce se reface ca volum în 60 de minute, iar celular în 2-3 săptămâni. Trusa utilizată pentru fiecare donare este sterilă și de unică folosință, iar întregul proces este supravegheat de un medic specialist. Înainte de a ajunge la pacienți, sângele este testat, fracționat în componentele sale şi calificat.

Le mulțumim tuturor colegilor care s-au alăturat și implicat în această campanie, #bloodfluencerilor din programul N-avem SÂNGE?!, care au transformat curajul în solidaritate, și nu în ultimul rând, Asociației HEM și Centrelor de Transfuzie Sanguină București și Timișoara. Împreună am reușit să arătăm că E normal s-avem SÂNGE!

Despre Grupul DIGI| RCS & RDS

DIGI este liderul segmentului de servicii de internet fix, pay-tv și telefonie fixă după cotele de piață deținute în România și unul dintre operatorii europeni de top în domeniul comunicațiilor electronice convergente, derulând operațiuni în Spania, Italia și prezență în Portugalia. Compania deține cea mai modernă (state of the art) și mai extinsă rețea de fibră optică din regiune. Grupul DIGI pune la dispoziția abonaților săi și o ofertă complexă de conținuturi trans-media, prin intermediul diviziei media care cuprinde: televiziunile Digi24, Digi Sport 1, 2, 3, 4, Digi4K, Film Now (pay-TV), Digi World, Digi Animal World, Digi Life, UTV, Music Channel și Hit Music Channel, radiourile Digi FM, PROFM, Dance FM, Chill FM și serviciul de content Digi Online.

Despre N-avem SÂNGE?!

Programul național N-avem SÂNGE?! este unicul demers al Asociației HEM, un proiect din sfera educației pentru sănătate demarat în 2016, care are drept obiectiv atât creșterea numărului de donatori sanguini, fideli și dedicați, cât și schimbarea percepției privind donarea de sânge și integrarea acestui gest altruist în rutina unui stil de viață sănătos. Principalele direcții dezvoltate în cadrul programului urmăresc atât campanii media, de informare și conștientizare, cât și dezvoltarea comunității #bloodfluencer formată din promotori și donatori sanguini, fideli și dedicați, adevărați ambasadori ai donării de sânge.