15 vietnamezi au venit în România ca să consolideze o mănăstire din Iași

O mănăstire din Iași, construită în secolul al XVI-lea, este reparată şi consolidată de muncitori vietnamezi. Firma, care a câştigat licitația de 3 milioane de euro, pentru refacerea lăcaşului de cult, a decis să aducă pe șantier, și 15 muncitori asiatici. Angajatorii sunt mulțumiți de serviciile lor și de faptul că, sunt harnici și disciplinați.

Vi Vu Tuan este din Vietnam și lucrează în domeniul construcțiilor din 2013. Are 38 de ani și este tatăl a doi băieți de 2 și 7 ani. Recunoaște că nu e ușor să își vadă familia abia la sfârșitul anului viitor, dar încearcă să le ofere copiilor un trai mai bun.

„Vreau să acumulez mai multă experiență. Vreau să învăț cunoștințe. Vreau să învăț despre cultură României. (Ai o familie?) Da, am o familie mică. Am doi copii. Cel mare are 7 ani și cel mic are 2 ani . Îmi e dor de ei foarte mult. Vorbesc pe facebook cu ei și îmi lipsesc foarte tare”, spune Vi Vu Tuan, muncitor.

Un alt coleg de-ai săi, cu mai mulți ani de experiență în domeniul construcțiilor, a cutreierat toată lumea lucrând în șantiere. A muncit în statele arabe, în Germania și acum pe meleaguri româneşti.

„Lucrez de 7 ani. Înainte am lucrat în Dubai, Abu Dhabi, acum în România”, afirmă Son Nguyen Duc.

Firma de construcții ieșeană a angajat 50 de oameni din Vietnam, care lucrează pe două șantiere din oraș.

„Considerăm că este o forță de muncă corectă, disciplinată , calificată, pe care o putem califica superior pe șantierele noastre. Din păcate o spun, forța de muncă în România începe să fie din ce în ce mai puțină”, afirmă Irinel Tofan, director firmă construcții.

Cei 15 muncitori vietnamezi care au fost detașați să lucreze la refacerea Mănăstirii Frumoasa, aflată într-un program de consolidare, s-au integrat bine în colectivul colegilor români.

„Se coordonează foarte bine cu echipele de lucrători români, colaborează foarte bine. S-au legat amiciții cu românii, sunt în regulă, se europenizează să zicem așa”, spune Ernest Boț, manager proiect firmă construcții.

Contractul de angajare al celor 15 muncitori se va încheia la finalul anului viitor.

