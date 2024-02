„Am avut o operație grea, dar nu mi-a fost frică!” Povestea unei paciente cu diagnostic sever

Steliana a fost diagnosticată la vârsta de 54 de ani cu cancer de col uterin, un tip de cancer frecvent întâlnit la femeile din România. A fost operată, ulterior a urmat tratament prin brahiterapie. Părea că totul era în regulă, însă după șase ani a început să se simtă tot mai rău. Pacienta începuse să aibă dureri de spate, abdominale, incontinență urinară și senzație de usturime în timpul micțiunii. Pentru că urma și un tratament prin chimioterapie, s-a gândit că tot disconfortul este din cauza tratamentului. După trei luni de chin, a decis să facă un consult de urologie. După mai multe investigații, diagnosticul a fost stabilit: fistulă vezicovaginală.

Tratamentul recomandat era unul chirurgical. În căutarea unui medic bun care să efectueze operația, a ajuns la Conf. Dr. Constantin Gîngu, medic primar urologie și coordonator pentru chirurgia urologică oncologică și reconstructivă de la Spitalul Clinic SANADOR.

„A fost un mare noroc că am reușit să ajung la Conf. Dr. Constantin Gîngu. Mi-a dat speranță din primele momente. Am avut o operație grea și un diagnostic urât, dar cu toate astea nu îmi era atât de frică pentru că am avut mare încredere în dânsul. Eram pozitivă și mă gândeam că totul o să fie bine”, povestește Steliana.

După un consult amănunțit și mai multe investigații avansate efectuate la SANADOR, printre care și o examinare PET-CT, Steliana a primit diagnosticul de recidivă tumorală de bont vaginal și fistulă vezicovaginală, după acel cancer cervical tratat anterior.

Fistula vaginală, care este un tunel între vagin și un organ vecin, ca vezica urinară, poate apărea din multe cauze. Cel mai des, o astfel de fistulă poate să apară după o intervenție chirurgicală precum o cezariană, o naștere complicată, când fătul este prea mare, sau o histerectomie, așa cum s-a întâmplat și în cazul Stelianei.

Pacienta a fost programată pentru operație de pelvectomie anterioară, cu deviație de tip conduct ileal Bricker, o intervenție chirurgicală complexă. Conducta ileală Bricker, recomandară în exenterație pelvină totală sau anterioară, este indicată des în cazul cancerelor ginecologice persistente sau recurente. În cazul Stelianei, intervenția a decurs fără probleme, iar la scurt timp după operație pacienta a fost externată.

„Conf. Dr. Constantin Gîngu mi-a explicat mereu tot. A venit la mine și înainte de operație și după. Îmi transmitea o energie pozitivă. După operație a venit la mine și mi-a spus că sunt un caz fericit și că totul a decurs normal. După operație nu am simțit dureri. Asistentele au fost foarte drăguțe și s-au ocupat de mine. În primele zile, recuperarea a fost puțin mai grea, dar treptat am început să mă simt tot mai bine”, își amintește Steliana.

În prezent, pacienta se simte bine și se bucură de viață. Vine la SANADOR la controalele periodice și respectă indicațiile medicilor. Urmează și un tratament cu imunoterapie. După toată această experiență, a învățat iar să zâmbească, după cum spune chiar ea.

Medic de excepție și foarte îndrăgit, Conf. Dr. Constantin Gîngu realizează la Spitalul Clinic SANADOR o gamă largă de intervenții urologice, inclusiv proceduri oncologice și reconstructive complexe, așa cum a fost și în cazul Stelianei. La Spitalul Clinic SANADOR, ori de câte ori este posibil, astfel de intervenții se efectuează minim invaziv, cu multiple avantaje pentru pacienți și cu rezultate foarte bune.