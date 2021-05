București, capitala capcanelor din asfalt. Experiența unui șofer care a intrat într-o groapă de 1,60 m lungime și 12 cm adâncime

Străzile din București sunt pline de gropi. Unele dintre ele, celebre pe internet. Șoferii se plâng că își distrug mașinile. Ca să obțină despăgubiri, singura cale e să dea în judecată Administrația Străzilor. Florentin Dumitru a avut ghinionul, sâmbătă seară, să dea cu mașina într-o groapă de pe Splaiul Independenței din București.

Florentin Dumitru, șofer păgubit: Am plecat de la semafor, am ajuns în dreptul acestei gropi. Viteză nu puteam să am prea mult, pentru că în rază de 100 de metri nu ai cum. Am dat în groapa respectivă și daunele pe care le-am avut: două roți tăiate, față-spate, pe aceeași parte, cutia de la servo s-a rupt și ea.

A sunat imediat la 112, pentru a obține un proces verbal de constatare. De la 112, a fost trimis la Primăria Capitalei, care l-a redirecționat către Poliția Locală Sector 5, care, la rândul ei, l-a trimis la accidente ușoare.

- Din modul în care ți-au vorbit autoritățile, cum ai caracteriza comportamentul lor?

Florentin Dumitru, șofer păgubit: O nepăsare totală.



George Lăcătuș - reporter Digi24: La două zile de la accident, Administrația Străzilor din București nu a găsit timp să repare această groapă, care are 1,60 m lungime și 12 cm adâncime. Această groapă reprezintă un adevărat pericol pentru miile de mașini care trec pe acest bulevard zilnic.

În urma accidentului, Florentin și-a luat mașina cu platforma, a trebuit să-și cumpere cauciucuri noi, să-și repare jantele și cutia de direcție. Are o pagubă de câteva mii de lei.

Groapa de pe Splaiul Independenței e doar una dintre sutele de pe marile bulevarde. Pe Valea Cascadelor, gropile mai au puțin și se unesc pentru că autoritățile nu le repară.



Șofer: Cred că are 10 luni, poate mai mult, 1 an. Micuță, micuță, s-a mărit, cred că așteaptă să se unifice.



Alexandra Dinu - jurnalist Digi24: Șoferii care nu știu de existența celor două gropi de pe Valea Cascadelor se trezesc cu craterele în față. Au două variante: fie trag de volan, dar riscă să lovească mașini, fie trec prin gropi.

Primarul Capitalei Nicușor Dan a anunțat vinerea trecută un amplu program de plombare a străzilor, care va începe în curând. Într-un răspuns scris trimis la redacție, Administrația Străzilor ne-a declarat că șoferii păgubiți care nu au CASCO trebuie să-și repare singuri mașinile, după care să dea în judecată instituția.

20 de milioane de lei, alocați pentru reparații

"Administrația Străzilor nu poate folosi banii alocați din bugetul de stat fără o sentință definitivă și irevocabilă pronunțată în dosarele ce au ca obiect pretenții. Primăria Municipiului București a alocat pentru anul 2021 suma de 20 milioane lei pentru reparații carosabil. După demararea procedurii de licitație pentru achiziționarea de lucrări de reparații drumuri și după întocmirea contractelor de lucrări, Administrația Străzilor va derula programul de reparații străzi."

Administrația Străzilor are în grijă 914 de artere.

