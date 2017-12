Calendarul de ceapă, tradiție veche de sute de ani

Tradiţia din Ardeal spune că de Revelion, gospodinele află cum va fi vremea de anul viitor cu ajutorul unui calendar de ceapă. Bătrânii îi învaţă acum şi pe cei mai tineri, ca să nu se piardă obiceiul.

Dintr-o ceapă mare, tăiată pe jumătate, se aleg 12 foițe care simbolizează cele 12 luni ale anului. Se pune sare și se lasă o noapte, iar pe 1 ianuarie se citește calendarul. În funcție de câtă apă lasă sarea cu ceapa, aflăm dacă anul care vine va fi secetos sau bogat în precipitații. Pentru ca tradiția să nu se piardă, bătrânele satului le învață şI pe fiicele lor acest obicei.

Minerva Boc, gospodină: „Am pregătit un calendar de ceapă, ca să vedem cum va merge anul care va veni. Am scris bilețele pentru fiecare lună a anului, am pus foile de ceapă pentru fiecare lună și în foile de ceapă am pus câte o linguriță de sare.”

Minerva Boc păstrează și acum tradiția veche de sute de ani care arată cum va fi vremea în anul care urmează. Calendarul se pregătește în seara de Ajun. Se aleg 12 foițe de ceapă, care simbolizează lunile anului, iar pe fiecare din ele se pune sare și se lasă o noapte.

Minerva Boc, gospodină: „Și bunica a învățat tot de la bunica ei și am dus-o așa din generație în generație și acum, mai nou, fac și fetele mele.”

A doua zi, în funcție de câtă apă se adună, se "citește" cum va fi anul care urmează. Dacă e uscat, înseamnă că vara va fi secetă și iarna ger, iar dacă bilețelul e umed, înseamnă că luna va fi bogată în precipitații. În funcție de asta sătenii își programează muncile câmpului. Doamna Minerva a păstrat toate calendarele din 1971, de când s-a căsătorit, și spune că niciodată nu a dat greș prezicerea.

Minerva Boc, gospodină: „Ați văzut că e scris aici în calendar la fiecare lună și întotdeauna s-au nimerit exact cum arată calendarul de ceapă. Știam dinainte: în mai plouă, trebuie să semănăm porumbul. Dacă plouă e bine să-l semănăm, că are umiditate și e bine. Dacă nu plouă e secetă, nu mai răsare ca lumea. Și tot așa ne ghidam.”