Colectiv. Povestea primului club refăcut de la zero după tragedie

„Îmi asum! Am pus în pericol vieţile a mii de oameni. Ar trebui să merg şi eu la puşcărie.” Asta declara administratorul unui cunoscut club din Bucureşti, la o zi după incendiul din Colectiv. Nu a rămas la vorbe. Andrei Şoşa a închis clubul Expirat, apoi l-a refăcut, astfel încât să respecte toate normele de protecţie.

Reporter: La 2 zile după tragedia din Colectiv, aici unde funcţiona Expirat ai închis. Şi ai spus că din 2003 ai pus în pericol vieţile oamenilor în fiecare zi.

Andrei Şoşa – acţionar: Am zis: gata, ajunge! Atunci am realizat cât de... Niciodată nu mi-am dat seama că jobul pe care îl facem e şi periculos, în afară de ce se poate întâmpla într-un club, o bătaie, un scandal. Am fost foarte legaţi de ceea ce s-a întâmplat la Colectiv, aveam mulţi prieteni care au fost acolo, aveam câtiva prieteni care au murit acolo, îl ştim şi pe unul dintre acţionari, eram prieteni destul de apropiaţi.

El este Andrei Şoşa. Mai bine de 12 ani a administrat un club din buricul Capitalei, în care au dansat, nopţi la rând, mii, poate sute de mii de oameni. Un club aflat la subsolul unei clădiri, în care se înghesuiau, uneori, mult mai mulţi oameni decât ar fi încăput. Un club în care au fost „destule avarii şi improvizaţii”, aşa cum mărturisea chiar acţionarul, imediat după incendiul din Colectiv. Declicul a venit în seara de 30 octombrie 2015.

Andrei Şoşa – acţionar: Efectiv am văzut, am ajuns îmediat după... am văzut tărgile întinse acolo şi... mă rog.. Ce se intâmplă când toată lumea, în caz de panică, o să iasă pe uşa asta îngustă?

Mai mult nu a ştiut să facă şi nimeni nu i-a cerut, spune Andrei, când se întoarce la cei 12 ani în care clubul a funcţionat pe răspunderea lui şi pe riscul clienţilor.

Andrei Şoşa – acţionar: Să ai stingătoare, să ai uşi, să nu ştiu ce, ei oricum îţi dădeau amendă. Nu prea îi lua nimeni în seamă..

Reporter: Adică îţi dădeau o amendă şi..

Andrei Şoşa – acţionar: Şi ei îşi făceau controlul... nici nu aveau legislaţia foarte dură să poată lua măsuri drastice.

Nu a aşteptat ca autorităţile să îi închidă clubul. A realizat că locul este expirat. La propriu. Câteva luni mai târziu, însă...

Andrei Şoşa – acţionar: Am zis hai să căutăm un loc să continuăm povestea şi să fim siguri că putem să să o facem aşa cum trebuie şi.. aşa cum trebuie!

Reporter: Şi aţi găsit locul asta.

Andrei Şoşa – acţionar: Da era o hală, nu era dotată cu nimic, doar avea acoperiş şi nu ploua înăuntru şi am păstrat structura asta. Am venit, am vorbit cu proprietarii, am ajuns la nişte concluzii şi ne-am apucat de treabă.

Şase luni şi un credit de jumătate de milion de euro mai târziu, un nou Expirat îşi deschidea uşile.

Reporter: Câte uşi aveţi? Una, două trei...

Andrei Şoşa – acţionar: Şi ieşirea din faţă, patru, şi ieşirea de pe lateral. Ne-a ieşit autorizaţia ISU pentru 500 de oameni şi am făcut atât de multe ieşiri încât nu încap oamenii. Noi mai mult de 400 şi ceva nu băgam pentru că stau aşa...

Deşi asta i-a făcut să şi pierdă clienţi, au pus la punct un sistem exigent de acces în club.

Andrei Irode - manager de securitate: Am un counter şi număr fiecare persoană care intră. În momentul în care am atins capacitatea, blocăm accesul şi se formează o coadă lungă, de cele mai multe ori afară nu este foarte cald, dar oamenii au început să înţeleagă de ce facem asta.

Irode, cel care se ocupă acum de securitatea din clubul Expirat, a trăit nenorocirea din Colectiv. A fost acolo în noaptea tragediei şi a ajutat mulţi tineri să iasă din clubul incendiat şi să ajungă la spital. Este şi motivul pentru care, la propunerea lui, noul club a fost dotat cu un defibrilator. Un aparat vital, care uneori lipseşte până şi din ambulanţe.

Andrei Irode - manager de securitate: Am făcut împreună trainig, suport vital de bază, şi mă interesează ca în momentul în care apare o situaţie să nu fiu doar eu sau doi trei colegi care să ştie, ci absoult toata lumea, de la manager, până la debarasatori, ajutor de barman.

Noile reguli de autorizare a cluburilor i-au pus pe acţionari în faţa unui examen greu.

Andrei Şoşa – acţionar: Şase luni au durat lucrările, dar toate patalamalele... că e o piramidă de hârtii... a durat un an şi jumătate, doi. Ca să iei diploma!

Reporter: Diploma? Adica autorizaţia!

Andrei Şoşa – acţionar: Da. E o birocraţie infernală şi nu depinzi doar de ISU, nu, sunt foarte multe instituţii. Eu am stat foarte mult la Ministerul Culturii, pentru că e o comisie care se adună lunar şi au toate proiectele din capitală.

Autorizaţia de funcţionare a venit nu doar lent, ci şi cu cerinţe pe care acţionarul clubului nici nu le bănuia.

Andrei Şoşa – acţionar: A trebuit să facem o staţie proprie de hidranţi, ai văzut că afară e un generator mare, nu e pentru club, e pentru pentru pompele de incendiu care sunt atât... Jos, sub terasă, în timp ce ne funcţiona terasa, ca în filmele cu puşcăriaşi, noi săpăm. Şi am făcut o piscină mare.

Au plănuit de la început să construiacă un loc bun şi pentru concerte live, însă experienţa buretelui de antifonare, care la Colectiv a ars ca o torţă, i-a forţat să găsească alte soluţii.

Toni Nartea- manager de eveniment: Sunt geamuri cu gaz inert între ele, o podea cu proprietăţi acustice, tavanul care a fost refăcut de la zero, la fel, antifonat şi nu cu burete.

Într-un loc construit de la zero, după noi reguli de siguranţă, sute de oameni reconstruiesc săptămânal partea frumoasă a poveştii Colectiv: dragostea pentru muzica live.

