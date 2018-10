Colectiv | Trupa Coma: Am fentat moartea. Putea să se întâmple oriunde

Nu ştim cum am fentat moartea, spun artiştii care au concertat în clubul Colectiv şi în multe altele, pe care, acum, uitându-se în urmă, le consideră şi mai nesigure. Tragedia petrecută pe scena pe care urcaseră de atâtea ori a fost şi pentru ei un moment de cotitură. Un moment în care au realizat că doar norocul i-a ferit de o tragedie. Membrii trupei Coma au vorbit pentru Digi24 despre momentul Colectiv şi ce a urmat după el.

Dan - trupa Coma: Eram acasă, soţia mea era gravidă şi nu mai ieşeam în cluburi. Colectiv era un loc pe care îl frecventam, fusesem cu o săptămână în urmă acolo. Şi noi trebuia să lansăm în noiembrie noul single. Trebuia să îl facem acolo... şi eram acasă, era 11 noaptea şi începuse să îmi sune telefonul, deja ne culcasem şi nu înţelegeam ce se întâmplă, de ce ma sună lumea şi mă întreabă dacă sunt ok. Le spuneam că sunt ok şi îmi închideau, şi suna altcineva şi altcineva. Apoi am început să mă gândesc la persoanele care ar fi putut fi acolo şi care din nefericire au fost acolo şi acum nu mai sunt.

Am lansat o grămadă de piese acolo, cântam de cel puţin două ori pe an acolo.

Dar nu era un loc în care să spui.. aaaaa, Colectiv. Arăta bine, era un loc ok, mult mai ok decât alte locuri în care cântasem în 20 de ani.

După Colectiv ne gândeam ce D-zeu vom face, mai avem unde să cântăm? Era o nebuloasă totală, nu se mai putea cânta nicărieri, era unsafe şi nici nu părea să găsim o rezolvarea prea curând. Acum s-au pus lucrurile la punct, nu ştiu dacă sunt mai multe, dar sunt mai bune, te simţi mai safe, arată mai bine, nu mai poti face... Eu cu Matei să zicem: hei avem o pivniţă la bunica, hai să facem un club acolo, nu mai funcţionează aşa şi asta e bine. După întâmplarea asta începusem să facem o retrospectivă şi ziceam dacă se întâmpla asta acolo, unde, aduceți-vă aminte, era o scăriţă mică, păi eram terminaţi demult. Adică am fentat-o...

Sergiu - trupa Coma: Toate trupele şi toată lumea a luat puţină pauză. Şi dup-aia când mergeam prin cluburi când intram eram... inspecţie. Mai ales pentru o trupă semi underground cum suntem noi... adica acolo cântam!

A fost sfârşitul unei perioade în care puteai să cânţi oriunde şi hai că merge şi începutul unei alte mişcări, mi se pare mult mai mari, a început lumea să iasă în stradă pentru prima oară, au fost ieşiri şocante pentru cei care nu îşi doreau ca lumea să iasă în stradă.

A fost un punct culminant, trezire şi maturizare şi să ne uităm puţin în spate şi să învăţăm şi să nu repetăm.

Dan - trupa Coma: Ce n-am simţit eu e că n-au fost traşi la răspundere cei responsabili, asta văd că se întâmplă în continuare şi lumea e asa, hai că a trecut, nu e... nu ştiu din ce cauză... suntem minţiți sau nebăgaţi în seamă. Nu îi interesează, lasă-i, mă, că uită, lasă-i că nu mai zic nimic. Noi avem fani care vin la concerte şi care au fost acolo. Şi sunt tot timpul în primul rând, Alex Şerban şi soră-sa şi Dragoș, sunt mulți, mulţi care vin.

Etichete:

,

,

,

,

,