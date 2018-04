CTP explică ce sunt bostangiii și mazdroapele

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a observat amuzat că două cuvinte pe care le-a lansat în spațiul public cu câteva săptămâni în urmă, vorbind despre Parlament, au fost preluate de presă, dar nimeni nu a fost curios să afle ce semnificație au aceste cuvinte. Acum, jurnalistul a explicat la Digi24 care este înțelesul pentru „bostangii” și „mazdroape” pornind de la constatarea că cei din CNCD (Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării - n.r.) sunt „bostangiii PSD-ului”.

Cristian Tudor Popescu: „CNCD sunt un soi de bostangii ai PSD. Ce sunt bostangiii? Am pronunțat cuvintele astea la un moment dat, în legătură cu Parlamentul, am spus în emisiune aici „bostangii” și „mazdroape”. Exprimarea asta am văzut-o reprodusă prin presă, dar nu m-a întrebat nimeni, să fi dat un telefon: Ce sunt ăia, dom'le, bostangii şi mazdroape?

„Bostangii” poți să afli, dacă te uiți în dicționar, „mazdroape” - nu.

Bostangii - e vorba de garda pretoriană, să-i spunem, a sultanului. Deci, garda lui, care avea grijă și de grădinile Seraiului și care făcea toate treburile ordonate direct de sultan - o sugrumare la un colț, aduceau o cadână mai tânără, lucruri de felul ăsta. Deci, asta e CNCD-ul în raport cu PSD-ul acum: niște bostangii.

Mazdroape? Deci, mazdrac înseamnă măciucă ghintuită. Este un cuvânt în limba română de origine slavă, mazdrac, măciucă ghintuită, ghioagă. Și „țoapă” știm ce înseamnă. Dacă facem o corcitură între cele două, rezultă mazdroapă, adică o țoapă folosită drept ghioagă. Da? Astea sunt mazdroapele din Parlament!”

Comentând scandalul audierii fondatorului Facebook, Mark Zuckerberg, în Congresul american, Cristian Tudor Popescu a făcut la Digi24 o comparație între membrii Congresului american și cei ai Parlamentului României. „Mai toți de o anumită vârstă. Mi-a plăcut cum vorbeau, foarte educați în discurs. Școală bună de vorbire, spre deosebire de bostangiii și mazdroapele din Parlamentul României. Da, e o plăcere să-i vezi. Alt stil. Altă ligă (...) Senatorii și deputații de acolo erau profesioniști, își făceau fiecare meseria foarte bine. Problema României e că în loc de pro-fesioniști are acum în partea de sus pro-ști. Pro și pro. Asta e tot”, a spus jurnalistul în urmă cu ceva mai bine de două săptămâni.

