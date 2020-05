„De frică am venit din Italia!” Românii care s-au întors în țară vor acum să plece înapoi. Aici îngroașă rândul șomerilor

400 din cei 2.000 de locuitori plecaţi la muncă în străinătate s-au întors acasă în Sadova, județul Dolj. Şi-au pierdut locurile de muncă acolo, dar sunt hotărâți să se întoarcă. Aici nu au din ce să trăiască. Jumătate din ei sunt şi acum în izolare la domiciliu. Iar numărul celor care se întorc este în continuă creștere. Săptămâna viitoare mai sunt aşteptaţi alţi 500 de români care au muncit în străinătate, toți sezonieri cărora li s-au terminat contractele.

Samuel Tănasie lucra în Lombardia, de mai bine de 7 ani de zile. Ridică hale de producție pentru diverse firme de acolo. Pandemia l-a prins singur în străinătate și de teama virusului a renunțat la tot ce avea și a venit acasă. A fost primul român din Sadova, județul Dolj care s-a întors din străinătate. A dat 300 de euro pe un bilet de avion.

- În februarie am venit, am stat pe carantină 2 săptămâni, e foarte greu să stai singur într-o casă! povestește Samuel Tănasie - român întors din străinătate.

- De ce aţi plecat?

- De frică. Lucram într-o fabrică de acolo, în Italia, în producție, şi când am văzut că au apărut primele cazuri acolo, în Lombardia, am luat primul avion care mi-a ieșit în cale și am venit acasă. Am zis că nu o să mai ajung să îmi văd familia.

Acum, când măsurile s-au mai relaxat, vrea să se întoarcă. Nu mai știe însă dacă va mai fi primit la vechea fabrică, dar este hotărât să o ia de la capăt. Aici nu are ce să facă. Nu și-a găsit de lucru în aceste trei luni. Și, de data asta, nu mai pleacă singur. Își ia toată familia cu el. Are trei copii de crescut.

„Nu mă tem, vă spun sincer, pentru că la început mi-a fost frică atunci când am auzit că este focarul. Era prea mare și mă speriam și la știri când auzeam...”, mărturisește soacra lui Samuel Tănasie.

De la începutul pandemiei au venit în comună, acasă, peste 400 de oameni care lucrează în străinătate. Multi localnici s-au temut că cei veniți din statele declarate zone roșii au adus coronavirusul la ei în comună. Au fost şi două cazuri confirmate.

„Orice om se teme în timpul de astăzi, cum să nu se teamă?”, spune un localnic.

„Şi eu am 5 copii. Sunt plecaţi toţi, dar nu au venit. (De ce?) Nu au avut cum”, spune un alt localnic.

Cei mai mulți s-au întors însă acasă după ridicarea stării de urgență.

„După perioada de relaxare după 15 mai, multe dintre persoanele care se aflau la muncă în țările vestice au avut contracte pe perioadă determinată şi s-au întors acasă. Iar de pe 15 mai până acum avem 208 persoane pe care le avem în evidență, izolate la domiciliu”, spune Gindrovel Dumitra, medic de familie.

Săptămâna viitoare mai sunt aşteptaţi aici alţi 500 de localnici, muncitori români în străinătate. În comuna Sadova trăiesc peste 9.000 de persoane.

Editare web: Luana Păvălucă