Educație la distanță. Power ON – Connect – Ready to learn!

Educația la distanță nu numai că a devenit un subiect de actualitate în contextul pandemiei coronavirus, având în vedere situația sistemului educațional din prezent, dar și un nou mod de predare la care atât profesorii, cât și elevii, sunt nevoiți să se adapteze.

Noul mod de a susține orele de clasă a adus cu sine și provocări ce au creat un impact substanțial în actul de studiu, provocări pe care, din perspectiva specialiștilor în securitate certSIGN, le putem încadra pe mai multe nivele astfel:

Factorul uman - aici putem discuta despre nivelul de cunoștințe tehnice cu privire la utilizarea de platforme online de predare, atât de către profesori cât și de către elevi

Platformele pentru susținerea orelor de curs, în mare parte sunt alese preferențial în funcție de profesor. aspect care pune în dificultate elevul în perspectiva utilizării mai multor platforme simultan, precum și lipsa unui calendar integrat sub formă de orar care să plaseze orele de curs la nivel de săptămână

Provocarea legată de dispozitivele utilizate, vine de la faptul că elevii nu au întotdeauna acces la un PC sau tabletă pentru a-și putea efectua orele de curs sau utilizează dispozitivul de companie al părintelui

Conectivitatea reprezintă o provocare importantă, deoarece platformele implică disponibilitatea unei rețele de date pe de o parte, dar și calitatea serviciului oferit, deoarece discutăm despre video conferințe, pe de altă parte

Securizarea dispozitivului și protejarea accesului neautorizat reprezintă o provocare ce nu a fost, în multe situații, luată în calcul fie de instituția de învățământ fie de către părinte.

În vederea susținerii conceptului de Educație la distanță, certSIGN în parteneriat cu Samsung și producători de platforme colaborative de lucru Microsoft și Google, a dezvoltat o soluție integrată care oferă răspuns la toate provocările existente, dar și la cele viitoare.

Această soluție a fost gândită din perspectiva scalabilității în vederea asigurării unei implementări la scară largă și din perspectiva ratei de adopție, prin simplificarea modului în care platformele pot fi accesate de profesori și de elevi prin configurări automatizate ale dispozitivelor de tip tabletă.

Recomandarea certSIGN este de a utiliza dispozitive mobile Samsung Galaxy S20, Note 10, S10 sau tablete Samsung Galaxy Tab S6 cât și dispozitive rigidizate Samsung XCover 4S, XCover Pro, Tab Active Pro. Dispozitivele flaghip suportă nativ tehnologiile Samsung DEX. Sub această formă utilizatorul dispune de funcționalități 2 in 1 de dispozitiv mobil și laptop în același timp, fapt ce conferă o rată mare de adopție, dar și reducere substanțială de costuri. În vederea acoperirii cerințelor de administrare dispozitive, certSIGN a integrat în acest concept tehnologii Samsung precum Samsung Knox Manage, soluție ce dispune de o sferă largă de funcționalități de configurare, securizare și administrare, Samsung Knox Configure pe zona de personalizare dispozitive și nu în ultimul rând Samsung Knox Platform for Enterprise pentru izolarea datelor și protecția lor atâta timp cât sunt stocate la nivelul dispozitivului mobil.

certSIGN este implicat de mult timp în zona de educație, organizând cursuri de securitate cibernetică pentru elevi și pregătind echipa României care participă la European Cyber Security Challenge (ECSC), competiție câștigată de țara noastră în 2019. În acest fel, cunoaștem în mod direct cerințele cu privire la protecția, în primul rând a elevilor, atunci când consumă resurse on-line. Iar sistemele de educație la distanța trebuie să țină cont de aceste cerințe și, de asemenea, să includă conținut educațional privind alfabetizarea digitală - încă din clasele primare - și securitatea cibernetică, pe înțelesul copiilor. Informații similare trebuie transmise și profesorilor și părinților.

#gomobile este un proiect ce se desfășoară încă de anul trecut și reprezintă răspunsul certSIGN la nevoile clienților de business de a obține soluții personalizate, preinstalate pe terminalele mobile ale angajaților sau partenerilor, configurate în funcție de elementele specifice fiecărui domeniu de activitate, cu scopul de a ajuta companiile să devină 100% digitale și este o soluție integrată implementată cu tehnologii de top Samsung.

Ne propunem de această dată să fim alături și de instituțiile de învățământ, dar și de tinerii elevi, în perspectiva de a testa și evalua această soluție ca alternativă reală la învățământul clasic de până acum.

În acest sens, în curând vom avea ocazia să vă furnizăm mai multe detalii în cadrul unui interviu live cu reprezentanții Samsung și certSIGN pe marginea acestei tematici de interes național. Afla mai multe AICI.