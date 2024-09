Extremele veniturilor din România: Județe cu diferențe uriașe între salarii. Unde se câștigă cel mai puțin

România extremelor. 2.700 de lei este diferența dintre salariile medii între București și Teleorman. Evident, în favoarea bucureștenilor. Competitivitatea scăzută și lipsa ofertelor de muncă afectează veniturile, spun specialiștii. Nici clujenii nu stau rău la venituri. Acolo salariul mediu net este cu aproape 1.000 de lei mai mare față de media națională.

În județul Cluj, salariul mediu net a crescut cu 463 lei față de anul trecut. Ioana lucrează în domeniul bancar de 10 ani.

-Cumulat și cu alte proiecte pe care le am și job-ul, undeva in jur de 2000 euro.

-Te descurci cu acesti bani in cluj?

-Aproape.

Companiile străine din Cluj Napoca au crescut salariile, dar au crescut și cheltuielile de zi cu zi. Clujul are cele mai scumpe apartamente din România.

-Vorbim de investitori străini care au venit în Cluj, vorbim de domeniul IT care a ridicat mult Clujul și acestea sunt suficiente să crească nivelul salarial dar și nivelul de trai, din păcate.

La polul opus se află județele unde nu există competitivitate între angajatori, iar ofertele de locuri de muncă sunt puține, spun experții.

Corina Diaconu - specialist resurse umane: Principalele motive ale salariilor mai mici din anumite regiuni sunt legate de absența companiilor mari din regiune. Aceasta este și o consecință a lipsei infrastructurii, însă faptul că nu avem angajatori relevanți în regiunile respective face ca salariile în zonă să rămână extrem de mici.

În iulie, câștigul salarial mediu net a fost de 5.242 de lei. Capitala și Clujul stau cel mai bine la salarii, cu o medie netă de peste 6.000 de lei. La polul opous, se situează Hunedoara și Teleorman cu salarii aproape la jumătate.

De ce nu reușesc angajații din Hunedoara să câștige mai bine?

Corina Diaconu - specialist resurse umane: Sunt anumite zone puternic industrializate în țară, cum ar fi Hunedoara unde sunt mari angajatori, dar cu toate astea salariile nu sunt foarte mari nici acolo. Deci depinde foarte mult de cum arată situația locală, de ce creșteri sunt la nivel economic, pentru că dacă ai un singur angajator acolo, salariile vor fi la fel de mici.

Mariana Emilia Negril - Direcția de Statistică Cluj: În servicii, cele mai mari au fost tot în București și Cluj. Iar dacă ne referim la agricultură, avem județul Brașov cu cel mai mare câștig salarial.

În București și Cluj cele mai mari salarii sunt în industrie, construcții și servicii.

Editor : A.P.