O mamă care a fost internată la secția din Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii din Cluj-Napoca, cu bebelușul de doar două luni, a povestit despre condițiile de coșmar din unitatea medicală, fiind gândaci, lenjerie pătată, mobilier vechi și rugini, băi pline de mizerie, lipsa de apă caldă în salon, pânze de păianjen pe balcon.

„Am fost îngrozită și șocată de condițiile spitalului”, a spus o mamă din Cluj-Napoca, internată în spital cu bebelușul de numai două luni din cauza unei laringite, pentru Digi24.

Femeia a descris îngrozită condițiile de coșmar din spital.

„Mobilier vechi, lejerie pătată, cădița din salon era ruginită, lipsă de apă caldă în salon, pânză de paianjen pe balconul care se vedea din salon. Erau depozitate lucruri care nu mai erau folosite un televizor foarte vechi, un pătuț de copii. Toaletele, pe care scrie că în ghilimele au fost recent renovate, arată deplorabil, canalizarea se înfundă, nu poți să faci un duș, nu îți vine să te atingi de acea pierdea de la duș din plastic”, a mai relatat mama respectivă.

Situația de coșmar din spital a fost semnalată de Alexandra pe o rețea de socializare. Cinci zile a spus ea că a rezistat cu bebelușul în spital, apoi i-a cerut externarea.

„Am cerut externarea în momentul în care am văzut un gândac în cădița, care se afla chiar la capătul patului în care dormeam cu copilul. Medicul de gardă nu a înțeles motivul și răspunsul a fost că în în și în apartamente există gândaci. A fost o experiență îngrozitoare. Am rămas traumatizată și am am cerut externarea imediat”, a mai precizat mama din Cluj-Napoca.

„Avem în plan să renovăm”

De cealaltă parte, reprezentanții spitalului recunosc faptul că întreaga clădire este veche și are nevoie de reparații urgente, însă susțin că mama nu a făcut nicio reclamație conducerii unității medicale pe durata internării.

„Avem în plan să renovăm. Este un lucru pe care îl facem continuu. Acum, de exemplu, se desfășoară lucrări la rețeaua de apă, deci s-a găsit o defecțiune și trebuie rezolvată. Există, de asemenea, un plan de deratizare și se cheamă pentru deratizare de ori de câte ori se sesizează astfel de probleme”, a afirmat, la Digi24, Daniela Dreghiciu, purtătoarea de cuvânt a spitalului.

Președintele Consiliului Județean, instituție în subordinea căreia se află unitatea medicală, anunță că va demara o anchetă.

„Ceea ce a sesizat doamna cu siguranță există și atunci. Practic, management-ul de acolo are o problemă în ceea ce mă privește. Voi cere de urgență nota explicativă managerului și în cazul în care, în termen record, nu va intra în normalitate, voi cere destituire a acestuia”, a afirmat președintele CJ Cluj-Napoca, Alin Tișe, pentru Digi24.

În ultimul an, mai mulți părinți au venit cu acuzații la adresa acestui spital din Cluj-Napoca, după ce bebeluși lor ar fi luat diverse bacterii din spital.

Editor : Ana Petrescu