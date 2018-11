Medic, după ce Florin Busuioc a fost operat de un rezident: Zici că trăim la capătul lumii. E halucinant

Medicul Vasi Rădulescu a criticat autoritățile în cazul lui Florin Busuioc. Actorul a fost operat după ce a făcut un infarct în timpul unui spectacol, la Craiova. „Busu” a fost operat de doi tineri medici: Paul Traşcă (medic primar) și Eugen Ţieranu (medic rezident). Cel din urmă este la finalul rezidenţiatului şi așteaptă de luni întregi ca la Clinica de Cardiologie să se facă angajări.

„Cine știe să pună un stent? Avem nevoie la Craiova, e clinică nouă pentru așa ceva, dar nu prea o folosește nimeni. Medici ar fi, dar cine mai angajează orice medic, ce, ați înnebunit? Trebuie o combinație, o servire, ceva. Singurul medic șef pe cardiologie intervențională doarme. Nu răspunde la telefon. E timpul lui, știm, dar trebuie să salvăm un om. E Busu de la meteo, actorul! A făcut infarct după un spectacol. A fost resuscitat, e-n terapie intensivă, nu poate fi dus în capitală și are nevoie de cineva să intre cu o sârmuliță până-n inimă, să-i pună un arculeț acolo. Poate cineva s-o facă? Am găsit doi rezidenți! Ăștia s-au și activat, s-au îmbrăcat în trei secunde, vor să intre în sală, să ajute omul. Sunt bine pregătiți, au mai făcut asta, dar au nevoie de acordul șefului, da, cel de sus. Nu dăm de șef! Sunăm managerul, gata, e aranjată treaba, undă verde”, a relatat medicul Vasi Rădulescu, despre cum au decurs pregătirile pentru operație.

Vasi Rădulescu mai spune că rezidenții sunt o „specie hulită și urâtă de toată lumea, fac procedura impecabil”.

Medicii Eugen Ţieranu (stânga) şi Paul Traşcă (dreapta). Foto: Adevărul

„Eugen Țieranu și Paul Trașcă sunt școliți pe la Fundeni, mănâncă toată cardiologia pe pâine la micul dejun. Primul e rezident în ultimul an și stă pe tușă, din prea multe motive. Nu sunt posturi! Își va lua diploma de specialist în primele luni din 2019 și apoi va fi șomer, va pleca din țară sau va sta în asteptare, poate-poate se va scoate un post pe bune pe undeva”, a adăugat el.

Medicul mai spune că l-a întâlnit o dată pe actorul și omul de televiziune Florin Busuioc. „Vă asigur că nu și-ar fi dorit nicio prioritate la tratament, nu ar fi profitat de statutul său nicio clipă. E un munte de bun simț și modestie. Sper să treacă cu bine peste tot”, a subliniat el.

„Societatea asta trebuie să se schimbe. Angajați, domnilor, medicii tineri în secțiile alea! Nu vă mai băgați toți piloșii peste tot! Prețuiți rezidenții, creați-le condiții să învețe și să se dezvolte, țineți-i cumva în țară. Scoateți posturile transparent și dați șanse egale la concursuri. Folosiți aparatura nouă și sălile, că d-asta le-ați făcut, nu să sifonați niște bani! Zici că trăim la capătul lumii. E halucinant ce vedem zilele astea...”, concluzionează medicul.

Medicul care l-a operat pe Florin Busuioc: Nu este conștient

Actorul Florin Busuioc, în vârstă de 56 de ani, a suferit un infarct în timpul unui spectacol, la Craiova. El a fost dus la spital, unde a fost supus unei intervenţii chirurgicale, pentru montarea unui stent.

Medicul care l-a operat pe Florin Busuioc a spus că actorul „Nu este conştient. Transferul la Bucureşti este riscant”, dar că starea acestuia este mai bună și că este în continuare sedat, scrie Adevărul.

Actorul a suferit un infarct în timpul spectacolului Central Park, la Filarmonica Oltenia din Craiova. El a început să se simtă rău în timpul spectacolului. A fost chemată o ambulanţă SMURD, iar acestuia i s-au acordat îngrijiri la faţa locului.

Ulterior, Florin Busuioc a fost transportat la unitatea primiri urgenţe a Spitalului Judeţean din Craiova. Medicii au încercat chiar să-l transfere la Bucureşti, însă acest lucru nu a fost posibil.

