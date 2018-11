Medicul care a împrumutat bani de la bancă pentru pacienți a fost tâlhărit și bătut

Teroare în comuna Mănăstirea, din judeţul Călăraşi: medicul şi logodnica sa au fost tâlhăriţi, bătuţi şi legaţi cu cătuşe. Având feţele acoperite de cagule, infractorii au intrat peste ei în casă, la miezul nopţii, şi, după ce i-au chinuit, au devastat cabinetul medical şi au fugit cu banii găsiţi şi cu alte bunuri. Atacatorii încă n-au fost prinşi, la trei zile de la incident. Localnicii se tem pentru vieţile lor.

Cabinetul şi casa doctorului Cătălin Petrencic par o oază în pustietate. La stânga, doar câmp şi brazde îngheţate. Vizavi, peste şosea, buruieni. Aici au ajuns vineri noaptea tâlharii. Au intrat în curte cu cagule pe feţe. L-au lovit pe medic, i-au legat logodnica şi-au cerut bani şi valori.

Cătălin Petrencic, medic de familie: A fost un atentat grav la viaţa a două persoane. O intrare prin efracţie, prin violenţă, imobilizare, sechestrare, lovire. Iar pentru noi, cei doi, tot timpul a fost senzaţia că ne trăim ultimele clipe. Sunt încă şocat.

Când povesteşte, îşi revede călăii. Îi tremură uşor barba, i se umezesc ochii. Atunci, a crezut că va muri.

Cătălin Petrencic, medic de familie: Am făcut un gest prin care să mă apăr. După ce n-am reuşit şi... n-aş fi reuşit. Am fost imobilizat în cătuşe timp de două ore. Am avut tot timpul sentimentul că oricând se poate întâmpla un final nefericit.

Tâlharii au cerut banii din cabinet şi cei din casă. Apoi au aruncat pulberea câtorva stingătoare de incendiu în cabinet şi în locuinţă. Şi-au fugit.

Cătălin Petrencic, medic de familie: Au reuşit şi jaf şi ştergerea urmelor. De două nopţi nu dorm aici. Şi cred că va fi o perioadă bună până când voi putea dormi în casă. Seara, când se întunecă, retrăiesc în fiecare moment, trecând prin locurile unde s-au întâmplat evenimentele, retrăiesc momentele de atunci.

Când a rămas doar cu logodnica, medicul a anunţat poliţia şi a chemat câţiva prieteni în ajutor.

Marian Mugurel Iancu, primarul din Mănăstirea: S-a întâmplat într-un stil care depăşeşte imaginaţia. Dumnealui era într-o stare de şoc, era foarte speriat, foarte dezorientat. Ce am văzut acolo depăşeşte cu totul şi cu totul imaginaţia. Nu cred că oameni... sau nişte oameni pot să acţioneze aşa. Să lase în urma lor asemenea debandadă. Absolut totul, totul era răvăşit.

Calvarul omului care le este medic de 31 de ani a bulversat localnicii. În ultimele zile doar despre păţania lui discută:

- Îmi pare rău. Îmi pare extraordinar de rău. Am copiii în străinătate. Şi lor le părea rău. Păcat!

- Îl iubeşte lumea. Foarte mult. E un om extraordinar. La orice oră suni, la orice oră răspunde.

Acum că a venit iarna şi nopţile sunt lungi, oamenii stau cu frica în sân:

- Se poate întâmpla la oricine. Am ajuns să nu mai fii în stare să stai liniştit în casă. Dacă la dânsul, că vorba aceea e om în putere. Dar la noi, la bătrâni?

Cătălin Petrencic şi-a deschis ultimul cabinet medical cu credit bancar. Ca să obţină 190 de mii de lei, sora sa a girat cu propria casă. Despre loialitatea sa faţă de pacienţi şi comuna adoptivă, Digi24 a relatat pe 24 septembrie. Medicul era fericit că în cabinet are strictul necesar şi puţin în plus.

