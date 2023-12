S-a născut în urmă cu mai bine de opt decenii și este bunica devenită un model de succes pentru branduri din țară, dar și internaționale. Ema Drăgan, sau Omi, cum îi spun cei dragi, ne învață că viața merită trăită din plin, la orice vârstă. În societatea în care trăim, presiunea pusă pe exteriorul prefect devine apăsătoare, dar realitatea este că fiecare rid ascunde o poveste care merită spusă, nu mascată, iar Omi ne învață că, de fapt, eleganța pornește din interior.

Cine crede că e prea târziu să îți descoperi o nouă pasiune la peste 80 de ani, să o urmărească pe Omi și își va schimba părerea. Fostă canotoare, profesoară, soție, mamă și bunică, a devenit în ultimii doi ani unul dintre modelele de succes pentru câteva dintre cele mai importante branduri produse în România. Cum a reușit? Este o femeie care își îmbrățișează cu dragoste și atitudine vârsta.

Filtre, botox, operații estetice, toate au menirea să le facă pe femei să pară mai tinere și parcă presiunea este tot mai mare, pe măsură ce folosim tot mai des rețelele sociale. Despre acceptare, îmbrățișarea vârstei și a ridurilor vorbește prea puțină lume, dar apar tot mai multe exemple care ne arată că fiecare etapă din viață are frumusețea ei, iar Omi este acest exemplu.

Am cunoscut-o pe Omi la pregătirile pentru o ședință foto, relaxată și gata pentru o nouă zi în fața camerei.

Omi: „Totul a început de la nunta nepoatei mele, care a fost în Grecia. Când m-au văzut fetele, nu știu care dintre ele a zis: „Cine e gagica aia?”. Ana, nepoata mea, a zis e Omi, bunica mea. Așa a pornit. După un timp m-au chemat în studio și au făcut cu mine ce au vrut. Noi eram toate pe jos leșinate și îndrăgostite și de aici a pornit.”

Fotograf: „Omi, prin simpla prezență, luminează tot spațiul și de-asta m-am gândit și la fundalul ăsta alb. Mie îmi transmite tinerețe și mă gândesc la bunica mea care are aceeași vârstă și aceeași bucurie. Chiar mă inspiră să merg la țară, unde a crescut tatăl meu și să fac niște fotografii cu bunica.”

Omi este născută la Timișoara și este jumătate româncă, jumătate nemțoaică

Ema Drăgan, alintată Omi, diminutiv pentru bunică în limba germană, a stârnit curiozitatea și admirația, deopotrivă, celor care i-au văzut fotografiile. Obișnuiți cu imaginea bunicii din țara noastră, cu batic pe cap, mulți s-au întrebat din ce colț al lumii este Omi. Născută la Timișoara, este jumătate româncă, jumătate nemțoaică și a trăit toată viața în România.

Omi: „Sunt profesor de educație fizică și am intrat în învățământ. Am fost profesoară vreo 20 de ani în Drumul Taberei, am fost și director adjunct la o școală. Am stat până am ieșit la pensie, apoi m-am apucat de prostii. Nu credeam că o să fac treaba asta, dar mie îmi place să mă îmbrac. Eu mă îmbrac din orice. Dacă îmi dați două zdrențe acum, eu le fac să fie super frumoase.”

Într-o lume a modei acaparată de standarde clare, brandurile au început să caute și femei reale, trecute bine de prima tinerețe, cu riduri care ascund experiențe de viață, amintiri, bucurii și supărări, iar rezultatele au depășit așteptările. Tinerele de 20 de ani își doresc să cumpere ce poartă Omi în fotografii.

Amalia Săftoiu: „Cred că Omi știe foarte bine cine este și se vede asta. Ce încercăm noi să surprindem în poze nu este doar aspectul fizic, ci și bucuria, acea eleganță din interior. În momentul în care o ai te îmbracă și ai energia aceea care este fără vârstă. Ne simțim atât de bine când vine, pentru că vine cu energie, entuziasm. O admirăm, vine cu ideile ei, o lăsăm să ne ghideze. Până la urmă, a văzut mai multe lucruri decât noi.”

Gabriel Drănău, fotograf: „Lucrând cu Omi, comparativ cu modelele tinere, ea nu trebuie să facă ceva special, neapărat. E de ajuns să fie. De la culoarea părului, la textura pielii, totul este minunat. Se cunoaște ca femeie și este foarte încrezătoare în sine și asta o face specială.”

Omi: „Cea mai mare realizare e că am un copil care s-a realizat la rândul ei, că am o fată și că am o căsnicie fericită. A fost o viață foarte ordonată, pentru că amândoi am învățat disciplina sportivă, poate și de aceea acum suntem în regulă și ne menținem bine, pentru că am avut o viață ordonată și cred că tineretul ar trebui să facă același lucru. Am pus mult bază pe odihnă, alimentație și multă mișcare.”

Omi îi inspiră pe cei din jur să fie mai autentici

Omi îi inspiră pe cei din jur să fie mai autentici și să se bucure de lucrurile simple, să aprecieze ce e cu adevărat important în viață: familia.

Nepoată: „Pe partea de modă bunica a fost tot timpul foarte prezentă și a ținut să ne zică, mereu râdeam când venea bunica cu haine la noi și spunea asta ce e la modă. Tot ce s-a întâmplat în ultimii doi ani, a început să facă poze și să facă shooting-uri și să apară în tot felul de campanii, a fost foarte frumos și ca experiență pentru mine, pentru că am fost alături de ea. M-a surprins și pe mine cât de naturală era în postura asta de prima oară când a apărut în fața camerei. Ne-am uitat foarte mult la ea să vedem cum s-a dezvoltat. După cum vedeți, în continuare la vârsta asta mai avem multe de învățat de la ea. Naturalețea e foarte importantă și faptul că ea a îmbrățișat-o foarte mult. Mereu râdea la ședințe foto când începea să o fardeze lumea și spunea că nu a fost atât de mult fardată niciodayă. Ne și zicea că nici măcar cu rimel nu se dădea. Avea cocul ei clasic. Cred că o știu pe Omi de când m-am născut la fel, cu cocul făcut. Eu nu am văzut-o cu părul desfăcut până la ședințele foto.”

Omi: „Eu la ora șase jumate sunt în picioare, fac cafeaua, mă așteaptă câinele și pisicile la poartă să mergem la plimbare și să le dau să mănânce, apoi fac ordine în curte, mișcare. Astăzi am greblat înainte de a veni, am greblat toate frunzele de pe gazon, un fel de gimnastica aerobică, deci acesta este secretul. Da, tot timpul să faci mișcare, să citești, să te uiți la un film bun.”

Omi este un exemplu și ne învață să punem accent pe adevăratele valori. S-a născut în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și a trecut prin multe, dar nu și-a uitat niciodată rădăcinile și vizitează chiar și acum, în fiecare an, mormintele părinților de la Timișoara. Acasă, la București, sunt însă comorile ei cele mai de preț: soțul, fiica, cele două nepoate, două pisici și un cățel.

