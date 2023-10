Paradox românesc. Sunt sute de mii de șomeri în plină criză de forță de muncă: „Am lucrat pe timpul lui Ceaușescu. Acum nu am unde”

Paradox românesc. Este deficit mare de personal, în timp ce aproape 5 milioane de români apți de muncă refuză să se angajeze. 150 de mii de oameni ar fi nevoie să intre pe piața muncii din România anul viitor, potrivit Ziarului Financiar, iar necesarul pe trei ani este de peste 400.000 de angajați. În prezent datele oficiale arată că numărul șomerilor care primesc indemnizație de la stat este de trei ori mai mare.

Gheorghe Ghițescu - localnic: Am lucrat la izolații pe timpul lui Ceaușescu, dar acuma izolația s-a terminat.

-De 30 de ani nu mai aveți carte de munca?

-Am și acum carte de muncă, dar nu mai lucrez că nu am unde.

Pentru Gheorghe, căderea comunismului a însemnat și sfârșitul încercării de a găsi un loc de muncă. Acum are 56 de ani și încă nu a experimentat statutul de angajat în capitalism. Spune că nu merită. Doar naveta 20 de kilometri până la Iași l-ar costa 300 de lei.

Gheorghe Ghițescu - localnic: Mai pui și mâncarea și țigările și cu ce ieși? Nu ieși cu nimic!

Deficitul de angajați este de 150.000, pe piata muncii din țara noastră, spun specialiști citați de Ziarul Finaciar, însă până în 2026 cifra ar putea ajunge la 225.000. Statisticile arată că milioane de români nu muncesc și fiecare are motivul lui.

-Nu pot pentru că eu am o mama bătrână. Am încercat, dar nu pot, nu pot pentru că nu pot să o las pe mama. E greu! Eu nu am, nu am, nu am bani. Nu am!

-Și atunci va descurcați cu pensia mamei, sau cum?

-Cu pensia mamei, cu ce este agricultura în ogradă.

-Pentru ce să muncesc eu la vie cu 50 de lei, nu?

-Pai, decât deloc!

-Nu deloc! Mă duc, aduc două spinări de lemne din pădure, fac un cărucior și mă duc să le vând la o babă și de acolo iau un pitac, un milion, un milion jumate.

-Ați lucrat vreodată cu carte de muncă?

Nu! Nu, că bărbatul meu a fost tractorist și eu am avut copii, nu a avut cine să mi-i ție și pe urma lui am ajuns la oleacă de pensie. Dar totuși m-ar mai trage inima să mă duc, aici în sat nu sunt locuri de muncă, nu ai unde să te angajezi nicăieri.

-Angajat, nu m-a lăsat CAP-ul.

-Și după ce s-a terminat cu CAP-ul?

-După am căzut în caz de boală, am fost la zootehnie, reumatic.

-Reumatism?

-Și n-am putut să mă mai angajez nicăieri.

În prezent, sunt aproximativ 450.000 de someri înregistrați oficial, care primesc indemnizație de la stat.

